Vuoden jutut: Karjalan kaikuvin kalliomaalaus löytyy Lappeenrannasta – Keltavuori synnyttää seitsemän kaikua Humaljärvelle

Keltavuoren kalliomaalaus on syrjässä kulkureiteiltä, mökkiteiden päässä. Maalausta pääsee katsomaan talvella jäältä tai kesäisin veneestä. Keltavuori on arkeoakustisen tutkimuksen kohteena. Juttu on julkaistu Etelä-Saimaassa 8.3.2020.