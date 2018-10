Lappeenrannan kaupunki ja alueen yritykset käynnistävät uuden rekrytointikampanjan marraskuussa — Kaupunki yrittää taas löytää koodareita

Lappeenrannan kaupunki ja alueen yritykset aloittavat uuden yhteisen rekrytointikampanjan marraskuussa. Kampanjan tarkoituksena on löytää ICT-alan ja energia-alan työntekijöitä Lappeenrannan avoimiin työpaikkoihin.

— Toiveeni on, että Lappeenrannan seudun yritykset löytävät rekrytoinnin kautta kipeästi kaipaamiaan uusia koodareita. Tavoitteena on, että Etelä-Karjalan yritykset saavat laadukasta työvoimaa, sanoo Lappeenrannan kaupungin kehitysjohtaja Markku Heinonen.

Kampanja on jatkoa keväällä näyttävästi markkinoidulle sata uutta työntekijää -rekrytointikampanjalle. Heinonen kertoo, että Lappeenranta-rekrytointi on edelleen olemassa verkkosivuilla, mutta aktiivisesti keväistä kampanjaa ei enää markkinoida. Kevään rekrytointikampanja tuotti muutamia rekrytointeja per yritys.

— Yritykset rekrytoivat koko ajan henkilöstöä. On vaikea sanoa, mikä rekrytointi lopulta johtui kampanjasta ja mikä normaalista rekrytointiprosessista, Heinonen sanoo.

Hänen mukaansa alueen yritykset ovat kuitenkin olleet tyytyväisiä verkkokampanjan tavoittavuuteen.

Koodarikoulutus tähtää osaamistason nostoon

Etelä-Karjalassa aiotaan panostaa myös niin sanottuun koodarikoulutukseen. Saranen Consulting sekä alueen yritykset yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ja Kaakkois-Suomen TE-toimiston kanssa ovat lähteneet yhdessä rakentamaan työvoimakoulutuksen mallia.

Loppuvuodesta alkavan koodarikoulutuksen tavoitteena on kasvattaa uusia osaajia alueelle ja tarjota alueen yrityksille mahdollisuus kouluttaa ja työllistää uusia tekijöitä ohjelmistokehityksen pariin.

Ohjelman kautta on mahdollisuus työllistyä alueen yrityksiin tilanteessa, kun hakijan osaamistaso ei suorarekrytoinnin kautta ole riittävä. Ohjelmaa voivat hyödyntää myös mahdolliset paluumuuttajat, joiden työllistyminen hyötyisi uudesta osaamisesta.