Ruokolahden uudeksi äijäksi nimettiin 85-vuotias Väinö Lifländer, jolla on pitkä tausta kuljetusalan yrittäjänä sekä Ruokolahden mieslaulajana

Lifländer on historian kahdeskymmenes Ruokolahden äijä.

Ruokolahden uudeksi äijäksi on nimitetty 85-vuotias Väinö Lifländer.

Ruokolahden yrittäjät nimitti pitkän yrittäjän uran kuljetusalan parissa tehneen Lifländerin Ruokolahden yrittäjätorilla perjantai-iltapäivällä.

Lifländer otti kunniavalinnan hyvin mielin vastaan.

— Tämä on perinteinen virka, kulttuuriasia, hän toteaa.

Paljasjalkainen ruokolahtelainen Lifländer aloitti autoilun vuonna 1955. Siitä lähtien hänellä oli oma kuljetusalan yritys 44 vuoden ajan.

Eläkkeelle hän jäi vuonna 1999.

Yrittäjyyden ohella Lifländer on vaikuttanut pitkään Ruokolahden mieslaulajissa, johon hän liittyi vuonna 1958.

Lifländer on edelleen mukana mieslaulajien toiminnassa.

— Laulaminen on aina ollut minun ykkösharrastus. Eivät ole minua vielä pois laskeneet, hän naurahtaa.

Laulaminen ja esiintymiskyky oli yksi kriteeri hänen valinnassaan. Toisena syynä oli pitkä yrittäjänura Ruokolahdella.

— Lifländerillä oli pitkän aikaa yritystoimintaa. Hän on myös esiintymiskykyinen henkilö. Hän on hyvä kertomaan juttuja, ja hän on myös ollut pitkään lauluhommissa mukana, Ruokolahden yrittäjien puheenjohtaja Matti Jaatinen perustelee valintaa.

— Lisäksi etsittiin sellaista henkilöä, jolla on aikaa edustaa äijänä.

Historian kahdeskymmenes äijä

Ruokolahden äijän valinta aloitettiin vuonna 1988. Ensin äijä valittiin vuosittain, ja vuodesta 1995 saakka kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Edellinen äijä oli Jari Niiranen.

Lifländer on historiassa kahdeskymmenes Ruokolahden äijä. Lifländerin kausi äijänä on kaksivuotinen.

Tänä vuonna Ruokolahden äijäksi ehdotettiin noin viittätoista henkilöä.

— Se on todella hyvä määrä, Jaatinen toteaa.