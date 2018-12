Päivähoidon ryhmäkoot saattavat kasvaa Taipalsaarella — Ensi vuonna yhden aikuisen vastuulla voi olla kahdeksan lasta

Ryhmäkoot Taipalsaaren päivähoidossa saattavat kasvaa tammikuusta eteenpäin.

Kunnan sivistys- ja hyvinvointilautakunta esittää, että kunta ottaisi ensi vuonna käyttöön uuden henkilöstömitoituksen.

Sen mukaan 3—5-vuotiaiden varhaiskasvatusryhmissä olisi jatkossa yksi aikuinen kahdeksaa lasta kohti. Mitoitus on varhaiskasvatuslain mukainen. Aiemmin Taipalsaarella on ollut voimassa käytäntö, että yhdellä aikuisella on kaitsettavanaan seitsemän lasta.

Taipalsaaren sivistysjohtajan Vesa Pakarisen mukaan henkilöstömitoituksen nostamisen taustalla on kunnan heikko taloustilanne. Tavoitteena on nostaa päiväkotien täyttö- ja käyttöastetta. Samalla henkilöstömäärällä pystyisi uuden mitoituksen ansiosta hoitamaan aiempaa suuremman määrän lapsia.

Pakarisen mukaan kunta tarjoaa jatkossakin laadukasta varhaiskasvatusta.

— Tehokkuus edellä tässä tietysti joudutaan menemään.

Sivistys- ja hyvinvointilautakunta kokoontuu päättämään ryhmäkokojen muutoksesta maanantaina.