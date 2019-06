Imatralle viikonlopun viettoon ja moottoripyöräkilpailuita seuraamaan on saapunut useita erilaisia moottoripyöräkerhoja.

Imatrankosken sillan kupeessa on Gospel Ridersin teltta.

Gospel Riders on noin 900 henkilön kerho, joka on samalla Euroopan suurin kristillinen moottoripyöräkerho, jäsenistä Reijo Ruotsalainen kertoo.

— Me viestitetään meille tärkeää asiaa, eli kristillistä uskoa ja moottoripyöräilyä.

Ruotsalainen saapui Imatralle eilen Kokkolasta. Hän ajoi noin 500 kilometriä halki Suomen, ja aikaa matkustamiseen meni seitsemisen tuntia.

Se on kuitenkin normaalia. Ruotsalainen kertoo, että hänellä aikaisemmin kerääntyi noin 10 000 kilometriä kesässä.

— Nykyisin ehkä hieman vähemmän, hän toteaa.

Hänelle tämä on ensimmäinen kerta Imatran ajoissa.

— Oikein miellyttävä kokemus, mukava nähdä muita motoristejä.

Blue Knights Finland kehuu tapahtumaa

Yksi monista Imatralle saapuneista kerhoista on Blue Knights Finland 1.

Heidän kerho on avoin kaikille moottoripyöräileville lainvalvojille, joilla on valtion virka ja kiinniotto- ja/tai pidätysoikeus.

Kerho on alun perin perustettu poliiseille, mutta nykyisin mukana on porukkaa esimerkiksi rajavartiolaitokselta, puolustusvoimista sekä syyttäjänviranomaisista.

Heidän kerhossa jäseniä on Suomessa Jari Jäskeen mukaan hiukan toista sataa jäsentä, ja maailman laajuisesti yli 20 000 jäsentä.

Jäske saapui Imatralle Kouvolasta, Katja Lehtovuori puolestaan Nokialta.

— Tultiin katsomaan erityisesti sivuvaunuja. Viime kesänä oltiin täällä katsomassa koko kisoja, Jäske kertoo.

Santeri Tynkkynen Niko Maronen (vas.), Rilla Nikula, Rasmus Nikula, Jari Jäske, Pekka Mansikkamäki sekä Katja Lehtovuori saapuivat katsomaan erityisesti sivuvaunuja.

Jäskeelläkin kilometrejä mittariin kertyy kesän aikana mukavasti, 10 000 kilometrin molemmin puolin.

— Parhaana kesänä ajoin 16 000 kilometriä.

Heillä tapahtumaan kuuluu paljon muutakin kuin pelkästään kisojen seuraaminen.

— Luovutellaan liivejä, ja illalla on tulossa seremonioita.

Imatran ajot saavat Jäskeeltä vuolaasti kehuja ja kiitosta. Hänen mukaansa tapahtuma on järjestetty todella hyvin.

— Tämä on mahtava tapahtuma. Hirveän hyvin kasattu koko paikka. Tämä on siisti, ei näy roskia, täällä on riittävästi vessoja ja väki käyttäytyy hyvin, hän kiittelee.