Viiden vuoden aikana moni asia on muuttunut Lappeenrannan Kivisalmessa sijaitsevassa talossa. Piiluvankatu 40:n julkisivuremontti on valmistunut, ja talon asukkaat ovat vaihtuneet etenkin viimeisen kolmen vuoden aikana. Iäkkäitä ihmisiä on menehtynyt, ja joitakin asukkaita on muuttanut pois ja uusia taloon.



Alkuperäisiä, useita vuosikymmeniä Piiluvankadulla asuneita ihmisiä kuitenkin asuu talossa yhä, ja hyvä yhteishenki on pysynyt ennallaan.

— Kun sattuu jotakin oikein pahaa, naapurit ovat tärkeä turvaverkko. Ei arvaisikaan, millaisia kultapaloja on naapurissa. Kun mieheni kuoli, hädin tuskin omilla jaloillaan pysyvä naapurin rouva tuli katsomaan, miten minä jaksan, Marja-Liisa Markku sanoo.