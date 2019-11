Sillan kansi valetaan ensi viikon tiistaina, mikäli mitään maata mullistavaa ei tapahdu, kertoo projektipäällikkö Petri Viiru pääurakoitsija NRC Group Finlandilta. Betonoinnille on varattu aikaa vuorokausi.

Mansikkakosken uuden, kaksiraiteisen junasillan rakentaminen Vuoksella on edennyt lähelle merkittävää työvaihetta, eli sillan betonointia.

Ensi viikon alkuun on luvattu muutaman asteen pikkupakkasta, jolloin estettä valulle ei pitäisi olla.

— Tuulen suunnasta riippuen kun ollaan alle -5 asteen pakkasessa, niin ollaan järkevällä puolella, Viiru kertoo.

Ennen tiistain valua työmaalla tehdään vielä mittauksia sekä valujärjestelmien rakentamista. Työmaalla painetaan tällä hetkellä hommia myös viikonloppuna.

— Tähän aikaan vuodesta joka hetki on käytettävä hyväksi, Viiru mainitsee.

Kaikki ajatukset ovat valussa

Betonoinnille on varattu Viirun mukaan aikaa vuorokausi. Valu imaisee betonia noin 900 kuutiota. Kannen valu on työmaan yksi kriittisimmistä työvaiheista, ja se on vallannut myös Viirun ajatukset.

— Kyllä kaikki ajatukset ovat valussa. Mielessä on pyörinyt entä jos, mitäs sitten, kuinka nyt ja muuta sellaista. Kyllä se jännitys näköjään ottaa miehestä osansa, Viiru kertoo tuntemuksiaan.

Valun jälkeen silta on noin 80—90 prosenttisesti valmis. Ison kannen betonoinnin jälkihoidoissa menee Viirun mukaan viikon verran.

Kai Skyttä Edessä on vielä viimeiset valuun valmistavat työt ennen tiistain h-hetkeä.

Sen jälkeen seuraavana tavoitteena on betonoida länsi puolen, eli Siitolan rannan puoleinen maasilta. Tähän työvaiheeseen siirrytään Viirun mukaan viikon 50 alussa.

— Tavoitteena on betonoida maasilta vielä ennen joulua. Tehdään se, mitä säät antaa myöden. Emme lähde taistelemaan luonnonvoimia vastaan, kertoo Viiru.

Työmaan on tarkoitus siirtyä talvitauolle tammikuun alussa. Talvitauon aikana työmaalla pyörii ainoastaan kunnossapito. Alustavan suunnitelman mukaan työmaa käynnistyy jälleen huhtikuun 2020 alussa.

Tavoiteena on saada silta luovutuskuntoon kesän aikana. Sillan tulee olla valmis viimeistään marraskuussa 2020.