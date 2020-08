Fazer aikoo sulkea Karkkilan tehtaan ja siirtää valmistuksen Lappeenrantaan

Fazer suunnittelee Karkkilan tehtaan sulkemista ja valmistuksen siirtämistä Lappeenrantaan.

Yhtiö suunnittelee kaikkien toimintojensa sulkemista Karkkilassa ja ksylitolipastillien ja -purukumien valmistuksen siirtämistä Fazerin tehtaalle Lappeenrantaan. Fazer käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Karkkilan tehtaan koko henkilöstöä.

Fazer kertoo, että sen on kehitettävä ksylitolimakeisten tuotantoa voidakseen jatkossa vastata paremmin muuttuvaan kuluttajakysyntään. Yhtiö on arvioinut eri vaihtoehtoja ksylitolipastillien ja -purukumien valmistamiseksi ja suunnittelee nyt Karkkilan tehtaan sulkemista ja tuotannon siirtämistä Lappeenrantaan.

Lappeenrannan tehdasta kehitetään

Fazer kertoo, että Karkkilan tehtaalla ei ole samanlaisia kehitysmahdollisuuksia kuin Lappeenrannassa. Yhtiön mukaan tuotannon siirtäminen Lappeenrantaan mahdollistaisi tulevaisuudessa tarvitun tehokkuuden ja osaamisen kehittämisen.

Tämän vuoksi Fazer aloittaa yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat Karkkilan tehtaan koko henkilöstöä.

– Keskittämällä tuotantoa isompiin yksiköihin voimme valmistaa korkealuokkaisia tuotteita tehokkaammin. Tämä on tärkeää kilpailukykymme ylläpitämiseksi, sanoo Fazerin makeisliiketoiminnan toimitusketjun johtaja Mika Salomaa tiedotteessa.

Salomaa toteaa myös, että Fazer on vuodesta 2015 lähtien investoinut Lappeenrannan makeistehtaaseen lähes 25 miljoonaa euroa ja jatkaa tehtaan kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Karkkilan tehdas työllistää 27

Fazer käynnistää yhteistoimintaneuvottelut, jotka koskevat koko Karkkilan tehtaan henkilöstöä. Yritys työllistää Karkkilassa 27 työntekijää, joista 22 on vakituisia ja 5 tarvittaessa töihin kutsuttavia. Mikäli neuvotteluissa päädyttäisiin tehtaan sulkemiseen, ajoittuisi se talvelle 2021.

Jos neuvotteluiden jälkeen päädytään irtisanomisiin, Fazer kertoo tukevansa niitä, jotka mahdollisesti irtisanotaan.

Myös Lappeenrannassa yt-neuvottelut

Fazer tiedottaa aloittavansa yt-neuvottelut myös Lappeenrannan makeistehtaalla. Yt-neuvotteluiden piirissä on 121 henkilöä.

Yhtiön mukaan lomautuksia suunnitellaan käytettävän maksimissaan 90 päivää työntekijää kohden kuluvan vuoden aikana.

Yhteistoimintaneuvottelut alkavat aikaisintaan 31.8. Neuvottelut pyritään saattamaan päätökseen viiden päivän neuvotteluaikaa noudattaen.

Korona muuttanut kysyntää

Fazerin yt-neuvottelut Lappeenrannassa koskevat niin kutsuttujen monotuotteiden valmistusta. Monotuotteissa on yhtä makeislaatua yhdessä pussissa.

Fazerin mukaan monotuotteiden myynti on laskenut, kun taas sekoitemakeispussien myynti on kasvanut. Taustalla on koronavirus ja sen aiheuttama myynnin keskeytyminen muun muassa lentokentillä ja lautoilla.

Fazerin mukaan työnantajan edellytykset tarjota työtä tulevat tilapäisesti heikentymään. Fazer kertoo harkitsevansa henkilöstön osittaista lomauttamista turvatakseen yhtiön toiminnan ja talouden.