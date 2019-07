Ruokolahden hautausmaan ympäröivä kiviaita korjataan, myös vapaussotureiden muistomerkkiä kunnostetaan

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on suoritettava hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus vuosittain. Seuraavana edessä on Simpeleen ja Rautjärven hautausmaiden katselmukset.

Ruokolahden kirkkoneuvosto teki torstaina hautausmaakatselmuksen Ruokolahdella.

Hautaustoimen ohjesäännön mukaan kirkkoneuvoston on suoritettava hautausmaan ja sillä olevien rakennusten katselmus vuosittain. Katselmus meni Ruokolahden seurakunnan talouspäällikön Kaisa Häkkinen-Paajasen mukaan hyvin.

— Hautausmaata on hoidettu hyvin. Hautausmaan kiviaitaan on tulossa korjauksia, ja me varataan se ensi vuoden talousarvioon, hän kertoo.

Hänen mukaansa hautausmaan kiviaidan korjaaminen on pitempi prosessi, jossa tarvitaan myös museovirastoa. Häkkinen-Paajanen arvioi, että jos korjaus varataan ensi vuoden talousarvioon, niin tekeminen voitaisiin jossain määrin aloittaa ensi vuonna. Akuuttia kiirettä korjauksella ei kuitenkaan ole.

— Lähtökohtaisesti se on hyvässä kunnossa, joistain kohdista se on hieman mennyt huonoksi.

Vapaussotureiden muistomerkkiä kunnostetaan

Hautausmaan kiviaidan lisäksi katselmuksen yhteydessä kirkkoneuvosto keskusteli vapaussotureiden muistomerkistä. Häkkinen-Paajasen mukaan muistomerkin tekstit ovat haalentuneet, ja ne kunnostetaan.

— Aikataulusta en vielä osaa sanoa, voi olla että se jää ensi kesään, hän sanoo.

Muuta kunnostettavaa hautausmaalle ei ole tulossa, ja muuten kirkkoneuvosto oli tyytyväinen hautausmaan kuntoon. Ruokolahdella hautoja ei ole viime aikoina laputettu. Edelliset laputukset tapahtuivat muutama vuosi sitten.

Tulevissa kokouksissa kirkkoneuvosto tekee katselmukset Simpeleen sekä Rautjärven hautausmaille.