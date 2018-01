Niinistöltä kaivataan kansalaisten asemaan asettumista, Venäjä-suhteiden toivotaan hoituvan hyvin jatkossakin — Katso, miten maakunnan poliitikot ja vaikuttajat kommentoivat jatkokautta Sauli Niinistön jatko presidenttinä otettiin vastaan rauhallisesti odotettuna tietona eteläkarjalaisten poliitikkojen keskuudessa. Ulkopolitiikan osaamisestaan kiitosta saavan Niinistön toivotaan pitävän oma linjansa ja hoitavan suhteita itärajan taakse hyvin. Juhani Niiranen / HS Sauli Niinistön toivotaan jatkavan vakaata ja harkittua ulkopoliittista linjaa tulevaisuudessakin.

Ari Torniainen, kansanedustaja (kesk.)

Keskustan lappeenrantalainen kansanedustaja Ari Torniainen kiittelee Matti Vanhasen tekemää kampanjaa. Torniaisen mukaan Sauli Niinistön valtava suosio vei luonnollisesti myös Vanhasen ääniä.

— Kun istuvan presidentin suosio on noin suuri, se oli paljon pois myös Vanhaselta. Kyllähän tosiasia on, että istuvaa presidenttiä on vaikeaa haastaa, kun asiat on hoidettu hyvin. Matti Vanhanen teki hirmuisen vaalityön ja kovan kierroksen Suomen jokaisessa kunnassa. Tunnelma etenkin loppua kohden oli tosi hyvä ja siellä sai itsekin olla mukana useammassa tilaisuudessa. Hän on asiantuntija ulko- ja turvallisuuspoliittisissa asioissa.

Vanhasen suosio vaaleissa oli 4,1 prosenttia. Torniainen ei näe ongelmana, vaikka puolueen kunniapuheenjohtaja, valitsijayhdistyksen ehdokas Paavo Väyrynen oli Vanhasta suositumpi 6,2 prosentillaan.

— En anna sille suurta merkitystä. Vanhanen ja Niinistö olivat paljolti samoilla linjoilla, ja Väyrynen taas uuden puolueensa myötä on ollut hyvin EU-kriittinen ihan toisenlaisella linjalla. Harmi, että hän sortui arvostelemaan kunniapuheenjohtajana keskustaa, sillä niin ei pitäisi tehdä. Vanhanen ei lähtenyt arvostelemaan Väyrystä, ja se oli mielestäni tyylikästä.

Torniainen sanoo, että kuudessa vuodessa maailma ehtii muuttua. Hän toivoo Niinistön katsovan tulevaisuuteen jatkossakin.

— Ulkopolitiikka on presidentin ykkösasia, ja tietysti kun ei tiedä, miten maailma kuudessa vuodessa muuttuu, sitä toivoo, että hän katsoo edelleen jatkuvasti tulevaan. Venäjällä on myös vaalit tulossa, ja toivon, että Venäjä-suhteita hoidetaan hyvin.

Jani Mäkelä, kansanedustaja (ps.)

Laura Huhtasaaren (ps.) kolmas sija oli lappeenrantalaisen kansanedustajan Jani Mäkelän mukaan kelpo suoritus.

— Hän jätti Matti Vanhasen ja ja Tuula Haataisen taakseen. Huhtasaari sai omat ja muitakin liikkeelle. Hän pärjäsi erinomaisesti verrattuna siihen, millaisessa kurimuksessa puolue on ollut.

Mäkelää ilahdutti, että Lappeenrannassa Huhtasaaren tulos näytti nousevan taas maan keskitasoa paremmaksi.

— Kaikkinensa näyttää siltä, että isänmaallisille ja perinteisille arvoille on edelleen kysyntää tässä maailmantilanteessa.

Mäkelää hämmensi vasemmiston huono menestys.

— Vihervasemmiston kupla tyhjenee. Arvot ovat hukassa, kun vasemmistostakin lähtivät kokoomuksen ehdokkaan taakse.

Mäkelä toivoo nyt Niinistöltä arvojohtajuutta, sitä, että presidentti tuo esille unohdetun kansan asiaa.

Jukka Kopra uskoo, että kokoomus voi hyötyä Niinistön menestyksestä myös ensi vuoden eduskuntavaaleissa.

Jukka Kopra, kansanedustaja (kok.)

Kokoomuksen lappeenrantalainen kansanedustaja Jukka Kopra oli tyytyväinen Sauli Niinistön selvään vaalivoittoon. Hän oli ajatellut, että yli 60 prosentin lukema on täysin realismia.

— Ei se yllätyksenä tullut. Vaalien edessä täytyy olla aina nöyrä, mutta olin ajatellut mielessäni, että Niinistön osuus on yli 60 prosenttia. Olen hyvin tyytyväinen.

Kopra luottaa ja toivoo, että Niinistö jatkaa toisellakin kaudella hyväksi havaittuja toimintamalleja.

— Ei hänen tarvitse mitään uusia temppuja esittää. Vakaata ja harkittua ulkopoliiittista linjaa täytyy jatkaa, ja olen ollut tyytyväinen siihen, että hän ei ole puuttunut sisäpolitiikkaan, mutta joskus kuitenkin toimii eräänlaisena unilukkarina ja osoittaa epäkohtia. Toivon, että sama jatkuu tulevaisuudessakin.

Kopra sanoo, että tunnelma kentällä kiertäessä on ollut poikkeuksellinen.

— Olen ollut viimeisen 20 vuoden ajan joko ehdokkaana tai tekemässä jonkun vaalityötä, ja nyt oli poikkeuksellisen positiivinen ja Niinistöä kannattava tunnelma koko Kaakkois-Suomen alueella.

Vaikka presidentinvaaleja pidetäänkin henkilövaaleina, vuoden päässä häämöttävä eduskuntavaalit nousevat väkisin myöskin jo esiin.

— Onhan se suoraan myönnettävä, että on tämä kokoomukselle tulevien vaalien kannalta hyvä juttu, vaikkei Niinistö puolueen jäsen ja ehdokas olekaan. Huhtasaari ja Haavisto ainakin jo alkoivat nivoa näitä vaaleja jo puoluepoliittisiin kuvioihin. Kun katsoo keskustan ja SDP:n kannatusta, on se kertakaikkisen surkea. Näin huonosti heillä ei ole tainnut mennä koskaan.

Pentti Hotti, kansalaispuolueen Kaakkois-Suomen yhdyshenkilö

Kansanliikkeen Paavo Väyrysen neljäs sija oli kansalaispuolueen Kaakkois-Suomen osaston yhdyshenkilön Pentti Hotin mielestä odotettu.

— Kansanliikkeen ehdokkaana Väyrynen lähti liikkeelle hankalamman kautta, mutta taakse jäivät isojen puolueiden Matti Vanhanen ja Tuula Haatainen. Väyrystä auttoi myös hänen tunnettuutensa, arvioi Hotti.

Hotti toteaa, että alle 40 prosenttia kansasta olisi toivonut toista kierrosta, mutta demokratia puhui.

— Kansan tahto toteutui, ja se on demokratiaa.

Laura Huhtasaaren menestys oli Hotille yllätys ja Vanhasen ja Haataisen huono menestys samoin.

— Niinistöltä toivon kansalaisten asemaan asettumista.

Sami Kilpeläinen, kansalaispuolueen Kaakkois-Suomen puheenjohtaja

Paavo Väyrysen neljäs sija presidentinvaaleissa on kansalaispuolueen Kaakkois-Suomen puheenjohtajan Sami Kilpeläisen mielestä puolueelle kannuste eteenpäin.

— Näillä kansanlaisliikkeen resursseilla tulos on tosi hyvä. Vanhojen isojen puolueiden ehdokkaita jäi taakse. Tulos antoi puolueen työlle hyvän pohjan, ja Kansalaispuolue suuntaa nyt kohti eduskuntavaaleja.

Kilpeläisen mielestä uudelle puolueelle on selvästi tilausta.

— Tavallisen ihmisen kyykyttämisen pitää loppua ja maakuntienkin asiaa kuulla.

Mika Strandén SDP:n Sanna Koskenranta ei ollut tyytyväinen tulokseen, muttei pitänyt sitä myöskään yllättävänä.

Sanna Koskenranta, Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja (sd.)

SDP:n Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Sanna Koskenranta ei ollut tyytyväinen puolueen tulokseen, mutta yllätyksenä sitä ei voinut gallupien perusteella pitää. Tuula Haataisen kannatukseksi jäi 3,3 prosenttia.

— Tuloksessa ei ollut mitään yllättävää, mutta ei tulokseen voi tietysti sosiaalidemokraattina olla tyytyväinen. Tiedossa oli, että asetelma on haastava kaikille muille puolueille ja oli selvää, että istuva presidentti saa hyvän tuloksen. En tiedä olisiko mikään puolue millään ehdokkaalla haastanut paremmin.

Eduskuntavaalit ovat vuorossa ensi vuonna, mutta sinne asti tämän tulos ei Koskenrannan mukaan heijastele.

— Siinä mielessä ei ole syytä huoleen, sillä ne ovat aivan omat vaalit. Niitä tässä lähdetään sitten seuraavaksi tekemään.

Koskenranta on ollut tyytyväinen Niinistön tekemään työhön, mutta toiveitakin on esittää.

— Hän on hoitanut leiviskänsä kunnolla. Toivottavasti hän pitää huolen siitä, että Nato-linja pysyy ja nimenomaan siten, että Natolle ei ole tarvetta. Se on ulkopolitiikassa ollut hänen hyvä linjansa.

Pia Rantanen, Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja (kok.)

Kokoomuksen Kaakkois-Suomen piirin toiminnanjohtaja Pia Rantanen oli ylpeä ja iloinen vaalituloksesta. Sauli Niinistö on Rantasen mukaan ansainnut uudet kuusi vuotta.

— Toivottavasti hän jatkaa samalla saulimaisella tyylillä. Hän on jakanut upeaa arvomaailmaa ja toiminut unilukkarina. Oman kotikaupungin huikea prosentti hänelle lämmittää myös Imatran Inkeriä.

Kokonaisuutena vaalitulos oli odotettu.

— Kauheasti ei nyt tarvinnut uutta presidenttiä jännittää, kun oli melko selvää, että Sauli voittaa. Jännitysmomentti oli se, tuleeko toinen kierros. Omaa moraalikäsitystä katsoen oli ilo, että Pekka Haavisto oli kakkonen. Vasemmistopuolueet jäivät kauas taakse, ja vaikka Laura Huhtasaaresta puhuttiin paljon, hänen prosenttinsa osoittaa, että sellainen maailmankatsomus ei ole suomalaisen näköinen.

Rantanen näkee, että aiemmista presidentinvaaleista poiketen tällä kertaa ei nähty loppukiriä.

— Jos ajattelee vaaleja kuusi tai 12 vuotta taaksepäin, sellaista loppukiihdytystä eri ehdokkaiden taustajoukoista ei nähty pois lukien oma tiimimme, jonka henki kasvoi kampanjan mittaan ja jota päästiin kansanliikkeen voimin nostamaan. Niinistöä ei oikein pystytty haastamaaan, ja ehkä se tietyllä tavalla oli yllätys.

Tulevien eduskuntavaalien suhteen Rantanen on sanoissaan varovainen. Kokoomuksen saamaa mahdollista hyötyä presidentinvaaleista on vaikea arvioida.

— Vuosi on taas pitkä aika poliittisessa kentässä mennä eteenpäin. En lähde spekuloimaan, onko sillä merkitystä. Ainakin näissä vaaleissa mukana olleille ehdokkaille voisi kuvitella suosiota ensi vuoden vaaleissa, ja tämä on toiminut eräänlaisena henkilökohtaisena ennakkokampanjana.

Hanna Holopainen, Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtaja

Sauli Niinistön ylivoima ei yllättänyt, mutta harmitti Kaakkois-Suomen vihreiden toiminnanjohtajaa Hanna Holopaista.

— Toinen kierros olisi ollut demokratian kannalta parempi. Nyt syvemmälle menevät keskustelut jäivät käymättä, arvioi Holopainen ääntenlaskennan alkuvaiheessa.

Tulos on hyvä vihreiden kannalta. Me saimme kokoomuksen jälkeen ihmiset parhaiten liikkeelle.

Niinistön suosio kertoo Holopaisen mukaan siitä, että suomalaiset kaipaavat vakautta ja turvallisuutta. Istuvan presidentin jatkaminen takaa sen.

— Toivoisin, että Niinistö nyt tarttuu vaalikampanjan aikana käytyihin keskusteluteemoihin. Paljon puhuttiin syrjäytymisen ehkäisystä. Presidentti voi arvojohtajana vaikuttaa siihen, että näitä ongelmia nostetaan esiin. Toivottomuuden tunteesta kumpuaa myös turvallisuusriski.

Pekka Haaviston kakkossija on Holopaisen mukaan hyvä suoritus.

— Tulos on hyvä vihreiden kannalta. Me saimme kokoomuksen jälkeen ihmiset parhaiten liikkeelle. Innostuneisuus tuli esiin jo kuntavaaleissa, ja tämä on hyvää jatkoa sille.

Jos Haavisto olisi voinut tehdä kampanjassaan jotain paremmin, se olisi Holopaisen mukaan ollut rohkeampi liikkeellelähtö.

— Nyt kaikki ehdokkaat olivat hyvin varovaisia. Olisi pitänyt ryhtyä haastamaan Niinistöä ja aikaisemmassa vaiheessa ja tuoda esiin eroja ehdokkaiden välillä. Kirivaihe alkoi liian myöhään.

Holopainen uskoo, että Pekka Haavisto kasvaa nyt korkoa seuraaviin presidentinvaaleihin.

Holopainen piti yllättävänä, että Laura Huhtasaari kiri Paavo Väyrysen ohi.

— Huhtasaaren selkeä ja pelkistetty viesti ilmeisesti meni perille.

Myös vasemmistopuolueiden heikko menestys kummastutti.

— Tämä vaali ei näköjään ollut puoluevaali. Moni päätyi äänestämään Niinistöä puoluetaustasta riippumatta.