Imatran yhteislukion opiskelijat jäivät torstaiaamuna kotiin etäopetukseen. Päätös etäopetusjärjestelyihin siirtymisestä tehtiin keskiviikkona, kun tietoon tuli yhden opiskelijan mahdollinen altistuminen koronavirukselle. Etäopetus koskee lukion kaikkia 416 oppilasta.

Imatran yhteislukion rehtori Mika Strömberg kertoo, että valmius siirtyä etäopetukseen on ollut hyvä.

– Koronatilanteesta johtuen valmiutta on pidetty yllä koko syksyn. Kevään perusteella oli jo tietty valmius olemassa, mutta nyt syksyn aikana on muistuteltu siitä, mahdollisuus on olemassa, että tämä tilanne tulee eteen jossain vaiheessa.

Kyseessä ei ole Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) määräämä karanteeni, vaan Imatran kaupungin toteuttama varotoimenpide. Strömberg kertoo, että Eksoten kanssa neuvotteluja tilanteesta on käyty.

– Opiskelijan mahdollisesta altistumisesta tuli tieto eilen ja päätös etäopiskeluun siirtymisestä tehtiin iltapäivällä koulupäivän jo päätyttyä. Tänään aamulla kaiken piti jo olla valmiina. Tällä aikataululla ei pariksi päiväksi pystytä välttämättä ihan niin täysipainoista ja hienoa etäopetusta järjestämään, vaan opetus järjestetään muun muassa lyhyiden kontaktien kautta, Strömberg kertoi torstaiaamuna.

Sähkökatkot aiheuttaneet yhteyskatkoja

Lukiolaisilla on aina mukana omat laitteet, joilla opiskelu sujuu myös kotona. Strömberg kertoo, että lisähaasteita torstaiaamuun toivat kuitenkin Imatran seudulla puhaltaneet kovat tuulet.

– Sähkökatkoja on ollut, minkä vuoksi osalla opiskelijoista eivät yhteydet toimineet aamulla.

Strömbergin mukaan viikonlopun aikana selviää altistuneen opiskelijan koronatestitulos.

– Viikonloppuna tehdään päätös siitä, miten opetusta jatketaan maanantaina.