Lappeenrannan Kauppatorilla toimii vielä vessa, jossa on rahastaja – Kaupungin keskustassa maksuttomia yleisövessoja on heikosti

"Missä täällä on vessa?" on kysymys, jonka huomaa usein kysyvän itseltään kaupungilla liikkuessaan.

Suomen lähes jokaisessa kaupungissa – myös Lappeenrannassa – yleisten vessojen vähäisyys herättää jatkuvasti keskustelua. Ravintolan vessoja on Lappeenrannan keskustassa päiväsaikaan kiitettävästi, mutta ne ovat lähtökohtaisesti asiakkaiden käyttöön, vaikka hädässä niitä saa usein myötätuntoisen henkilökunnan suostumuksella käyttää.

Etelä-Saimaa selvitti, millainen on Lappeenrannan yleisten vessojen tarjonta.

Keskustan erikoisuus: Yleinen vessa, jossa on rahastaja

Katoavaa maailmaa Lappeenrannan vessamaisemassa edustaa Lappeenrannan seudun työnhakijoiden ylläpitämä vessa Kauppatorilla. Kiihtyvällä tahdilla automatisoituvassa maailmasta Kauppatorilta löytää vielä yleisövessan, jossa on henkilökuntaa. Valvojan kopissa oviaukon vasemmalla puolella rahastajina toimivat yhdistyksen aktiivit Marja Pylkkö ja Kauko Pylkkö.

Maksuvälineenä toimii vain käteinen. Vessamaksu on 80 senttiä.

Kauko Pylkkö kertoo, että moni pyytää vessaan pääsyä ilmaiseksi. Hän tunnustaa päästävänsä toisinaan kolikottomat ihmiset vessaan maksutta.

– Mieluummin käyvät täällä kuin torin kulmalla. Voi tulla maksamaan sitten myöhemmin, kun kulkee tästä seuraavan kerran ohi.

Järjestelmä on enemmän luottamukseen perustuva.

– Satunnaisella vierailulla kaupungissa olevat turistit tuskin palaavat maksamaan, Pylkkö sanoo.

Pylkön mukaan yleisövessan pyörittäminen ei ole taloudellisesti kovin kannattavaa toimintaa.

– Niin hiljaista ollut viimeaikoina, ettei tässä kannattaisi istua.

Kaupunki on antanut tilat yhdistyksen käyttöön. Tuotot käytetään lähinnä hygieniatarvikkeisiin.

Kauppatorin yleisövessa on sunnuntaita lukuun ottamatta avoinna joka päivä puoli kymmenestä puoli kahteen.

Kimmo Metsälä Lappeenrannan seudun työnhakijoiden aktiivit Marja Pylkkö ja Kauko Pylkkö rahastavat vessan käyttäjiä Kauppatorilla.

Kimmo Metsälä

Automaattivessaan käy vain kolikot

Ihmiskontaktia pelkäävälle suomalaiselle torin kulmalta löytyy myös automaattivessa. Kaikki maksetaan nykyisin pankkikortilla paitsi yleinen vessa Lappeenrannan keskustassa.

Mieluummin käyvät täällä kuin torin kulmalla. — Kauko Pylkkö

Kolikkovessan käyttö maksaa 50 senttiä. Jos mukana sattuu olemaan vain 2 euron kolikko, vessa maksaa 2 euroa. Vaihtorahan palautusta ei ole.

– Tietenkin sen voisi lukea myös etukäteen, sanoo juuri 2 euroa vessan oven avaamisesta maksanut valokuvaaja Metsälä.

Sisätilat edustavat modernimpaa teknologiaa kuin vessan rahastus. Ainakin nopealla silmäyksellä. Tarkempi analyysi paljastaa vessassa merkittäviä puutteita. Metallipöntössä ei ole vessankantta lainkaan!

Vessankannen sulkeminen vähentää tutkitusti ulostebakteerien ja virusten – myös koronaviruksen – leviämistä ympäri wc-tiloja.

Kimmo Metsälä Kolikkovessan oveen on liimattu Suomen EU-eroa vaativa tarra. Liekö liimaajalla pyörinyt markka-aikana taskunpohjalla vessamaksuihin enemmän pennejä kuin nykyisin euroja?

Ota mukaan oma saippua

Toinen metallivessan suuri puutos näin pandemia-aikana on saippuan tai käsidesin puuttuminen. Käsienpesumahdollisuus on vain vedellä, jota saa lorotettua napista painamalla hyvin maltillisen määrän kerrallaan. Yhdelle kävijälle vettä suodaan noin 10 sekunnin ajan. Sen jälkeen hanasta saa vettä seuraavan kerran noin 1 minuutin kuluttua.

Käsiä olisi syytä pestä saippualla noin 20 sekuntia, jotta kaikki bakteerit ja koronavirukset tuhoutuvat. Työterveyslaitoksen ohjeistuksen mukaan tämä on suurin piirtein sama aika, joka kuulu, kun hyräilee Jänis istui maassa -laulun ensimmäisen säkeistön. Araknologiasta viehättyneet voivat vastaavasti jammailla Hämä hämähäkkiä.

Torin kolikkovessassa oikeaoppinen käsienpesu on hankalaa. Käsien kastelun jälkeen huuhteluvettä täytyy odottaa minuutti sen lisäksi, että tarvitset mukaan oman saippuan.

50 senttiä tästä vessasta voi olla vielä jollain tapaa peruteltua, mutta 2 euroa on pihille ehdottomasti liikaa. 50 sentillä vessaa saa käyttää 20 minuuttia ennen oven lukituksen avautumista. Klaustrofobinen varmasti toimittaa ahdistavassa metallivessassa asiansa ennätysajassa, joten lyhyemmänkin kuin 20 minuutin aikarajauksen pitäisi riittää.

Maksullisuudella pyritään ehkäisemään lieveilmiöitä

Kimmo Metsälä Kauppatorin kolikkovessan ovi avautuu 50 sentin kolikolla.

Kimmo Metsälä Kolikkovessan käsienpesuhana.

Kolikkovessojen ylläpidosta vastaa Saimaan tukipalvelut. Saimaan tukipalveluiden LVI-insinööri Jani Pietinen sanoo, että kolikkovessat kokevat melko paljon ilkivaltaa. Ilkivalta on lähinnä vessan seinien ja ulko-ovien töhrimistä graffitein.

– Heinäkuussa linnoituksen kesäteatterin yleisövessan rahastimeen murtauduttiin potkimalla, Pietinen sanoo.

Varkaiden saalis oli muutamia kymmeniä euroja.

–Korjauksiin tietysti menee rahaa.

Pietiläinen arvelee, että maksullisuuden tarkoitus on ehkäistä lieveilmiöitä kuten sitä, että joku yöpyisin vessassa. Vessojen ylläpitokustannuksia tuotot eivät kata. Öisin vessat ovat kokonaan lukossa.

– Mielestäni on ehkä parempi, että ne ovat maksullisia, Pietiläinen sanoo.

Heinäkuussa linnoituksen kesäteatterin yleisövessan rahastimeen murtauduttiin potkimalla — Jani Pietinen

Kolikkovessa löytyy myös Kirkkopuistosta. Vessan ovi on töhryjä täynnä. Töhryt lienee turhautuneen kolikottoman vessahätäisten tekemiä. Kirkkopuistossa riittää myös puskaa, jos hädästä kärsivän häpy Herran huoneen välittömässä läheisyydessä tällaisen toiminnan sallii.

Jos häpeä ei paina, julkivirtsaamisesta kiinni jäädessä lompakko voi kokea ison kolauksen. Rikesakko ulostamisesta tai virtsaamisesta yleisellä paikalla on 40 euroa. Puskapissaamista Kirkkopuistossa ja muualla keskustassa eittämättä tapahtuu, joka ei varmasti ole kovin toivottavaa varsinkaan kaupungin paraatipaikalla. Huomattavasti suotavampaa on tehdä tarpeensa sisällä kirkon vessassa kuin kirkon seinää vasten.

Kirkon vessa ei ole julkinen vessa

Kimmo Metsälä Sammonlahden uimarannalla ei tällä hetkellä suositella uimista hanhen ulosteen vuoksi. Ihmisten ei ole syytä seurata hanhien esimerkkiä, vaan mennä rannan kupeesta löytyvään huussiin.

– Kirkon vessa ei ole julkinen vessa. Se on tarkoitettu kirkossa asioiville, kertoo Lappeenrannnan kirkon henkilökunta.

Kirkossa asiointi on lavea käsite. Miten määritellään perusteltu asiointi kirkossa? Kysymyksen asettelun luonne on hyvin henkilökohtainen ja uskon asiat on Suomessa perinteisesti mielletty yksityiselämään kuuluvaksi elämän osa-alueeksi. Tunnollisesti kirkollisveronsa maksava seurakunnan jäsen onnistuu varmasti livahtamaan kaupungin kirkkojen vessoihin ongelmitta. Lappeen Marian kirkossa vessoja on vain muutama. Lappeenrannan kirkossa vessoja löytyy peräti 9.

Normaalioloissa Herran huoneen ovet ovat päivisin kaikille avoimet kymmenestä neljään, mutta koronan takia ne ovat pysyneet lukittuina koko kesän. Edes tiekirkot eivät ole olleet auki.

Julkiset rakennukset ovat vessahädästä kärsivän pelastus

Keskustan ulkopuolella Skinnarilassa vessahädästä kärsivän pelastus on Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto. Tai olisi normaalioloissa. Yliopiston tiloihin ei livahda vessaan tällä hetkellä kukaan ulkopuolinen. Lukitusta ovesta pääsee sisään vain kulkukortilla. Opiskelijoille yliopisto avaa ovensa ja vessansa 17. elokuuta. Muille yliopiston hotelli helpotus pysynee kiinni koko syksyn.

Kupla otsassa keskustassa kannattaa suunnata julkisiin rakennuksiin.

– Huom! WC:n käyttö on maksutonta. Avaa vain ovi, lukee Lappeenrannan pääkirjaston vessan ovessa.

Ihanaa! Siinä missä kaikki aiemmin mainittujen automaattikolikkovessojen olemuksessa sanoo älä tule tänne, kirjaston vessat suorastaan huutavat: Tervetuloa!

Kirjaston vessan 1970-luvun retrohenkiset kaakelit ovat epäilemättä rakennuksen valmistumisvuosikymmeneltä. Aggressiivinen oranssi yleisilme ei häiritse, kun vessasta löytyy saippuaa ja vessapaperia yllin kyllin.

Kimmo Metsälä Lappeenrannan pääkirjaston vessassa on pirteä oranssinvärinen kaakelointi.

Keskustassa liikkuessa varma valinta on myös kauppakeskus Iso-Kristiina. Kauppakeskuksen vessat löytyvät yläkerrasta samasta kerroksesta, jossa on useita ravintoloita ja elokuvateatteri.

Tunnollinen veronmaksaja voi suunnata Virastotaloon tai Kaupungintaloon

Kimmo Metsälä Pääkirjaston vessan ovi kannustaa astumaan rohkeasti sisään.

Lappeenrannan kaupungin talo on saanut Googlen arvostelussa vain kaksi tähteä viidestä. Kaupungin päätöksenteon pääkallopaikan alakerran wc-tiloista löytyy nahkaiset odotuspenkit. Isoja peilejä on joka suunnassa. Puhtaustaso on esimerkillinen ja hygieniavälineitä riittää. Google sanoo mitä sanoo, tämä vessa on viisi tähteä viidestä. Keskellä päivää tilavassa vessassa ei muita ole ja tarpeensa saa toimittaa omassa rauhassa. Avoimista ovista huolimatta ei minkäänlaisia lieveilmiöitä ole Kaupungintalon vahtimestarin mukaan vessoissa ilmennyt.

Toinen julkishallinnon tarjoama vessa keskustassa löytyy valtion virastotalosta. Pääovesta tullessa kädet voi desinfioida jo ennen vessareissua sisäänkäynnin vasemmalla puolella olevasta automaattisesti käsidesiä annostelevasta laitteesta. Vessojen ovet ovat avoinna. Vain lastenhoitohuoneen ovat lukittuina ja ne pitää erikseen pyytää avaamaan infosta. Infosta kerrotaan tämän johtuvan siitä, että osa ihmisistä alkoi viihtymään lastenhoitohuoneessa liian hyvin etenkin talvisin. Suurempia ongelmia ei kuitenkaan ole ollut.