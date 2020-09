Lieksassa laaja koronavirusrypäs jäljitetty sahalle – Etelä-Karjalassa ei uusia koronavirustartuntoja

Lieksassa Pohjois-Karjalassa on todettu laaja koronavirusrypäs, jossa on vahvistettu eilisen jälkeen kahdeksan uutta tartuntaa, kertoo Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä (Siun sote). Altistuneita on tiedossa kymmeniä, mutta jäljitystyö on yhä kesken.

Siun soten suosittelee Lieksan kaupungin alueella kasvomaskien käyttöä kaikissa julkisissa paikoissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei onnistu. Kasvomaskisuositus koskee yli 15-vuotiaita. Lisäksi Lieksan alueella kielletään kaikki yli 50 hengen kokoontumiset. Rajoitukset astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa ainakin viikon.

Siun soten mukaan altistumiset ja keskittyvät tällä hetkellä Binderholz Nordicin Lieksan sahalle. Tilanteen takia sahan toimintaa on alettu ajamaan alas Siun soten tartuntatautivastaavien kehotuksesta.

Eksote: Ei uusia koronatartuntoja

Etelä-Karjalassa ei ole todettu uusia koronavirustartuntoja, selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) keskiviikkona päivittämästä tilannekuvasta. Maakunnassa otettiin maanantaina 336 ja tiistaina 326 koronavirusnäytettä.

Koronaviruksen ilmaantuvuusluku on Etelä-Karjalassa 0,0 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tiistaina päivittämän koronakartan mukaan. Etelä-Karjala on ainoa maakunta Manner-Suomessa, jossa ei ole havaittu koronatartuntoja viimeisen kahden viikon aikana.

Ennen Lieksassa ilmi tullutta tartuntarypästä Pohjois-Karjalan ilmaantuvuusluku oli 0,6 ja tartuntoja oli kahden viime viikon aikana todettu yksi.

THL: Suomessa 93 uutta tartuntaa

Suomessa on todettu 93 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 430 tartuntaa enemmän kuin edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana on todettu 858 tartuntaa. Sitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla todettiin 428 tartuntaa. Viimeisen seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 538, mikä on 218 enemmän kuin edeltävän seitsemän vuorokauden tapaukset.

Muokattu kello 12.14: Lisätty uusien tartuntojen määrä Suomessa.