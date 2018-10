Ruokolahdella tavattu maraali on saksanhirven alalaji ja siten riistalaji. Tätä mieltä on maa- ja metsätalousministeriö, joka otti lausunnollaan kantaa maraalin eli aasian saksanhirven asemaan perjantaina.

Ministeriön erityisasiantuntija Jussi Laanikari sanoo ministeriön ottaneen asiaan kantaa metsästäjien kyselyiden jälkeen.

— Meidän näkemyksemme mukaan sen kaatamiseen voi myöntää poikkeusluvan. Saksanhirvi on riistalajistossa siksi, että sitä on joskus yritetty istuttaa Suomeen. Pyyntiluvan myöntäjä on riistakeskus.

Ruokolahden kunnan alueella on tehty viime viikkoina useita havaintoja ainakin yhdestä erikoisen näköisestä hirvieläimestä. Maraali on tavattu muun muassa Äitsaaressa.

Lausuntoa ministeriöltä siitä, miten tulokkaaseen suhtaudutaan, oli pyytänyt Savonlinnan riistanhoitoyhdistys. Eläin oli aiemmin tavattu Savonlinna–Parikkala-akselilla.

Maanantai-iltapäivään mennessä poikkeuslupaa harvinaisen vieraan kaatamiseksi ei ollut haettu. Maraalin kaatamiseksi tulee hakea poikkeuslupaa, sillä normaalit pyyntiluvat luvat tulee hakea huhtikuun aikana. Poikkeusluvan saaminen voi olla kiven alla.

— Poikkeusluvat ovat sitä varten, että on jotain ongelmia, että eläin aiheuttaa merkittäviä vahinkoja tai on uhka muulla tapaa, riistapäällikkö Erkki Kiukas Kaakkois-Suomen riistakeskuksesta sanoo.

Samaa sanoo vs. riistapäällikkö Ohto Salo Etelä-Savon riistakeskuksesta.

— Poikkeusluvat ovat aika tiukan seulan takana, eikä niitä ole tarkoitettu tällaisiin tapauksiin. Kun lupaa haetaan poikkeuslupamenettelyn kautta pitää olla painavat syyt. Yksittäisen eläimen kohdalla voi olla hankala kirjata perusteluita. Katsotaan, miten siihen suhtaudutaan, jos hakemus tulee.

Salo totea, että yksittäisen hirven jahti voi aiheuttaa ongelmia myös siksi, että poikkeuslupaa tulee hakea tarkasti rajatulle alueelle.

Ruokolahden kunta Ruokolahden kunta julkaisi kuvan hirvestä Facebook-sivuillaan. Huhujen mukaan hirviä oli liikkeellä kaksi, mutta mahdollisesti kaveri on kuitenkin yksin liikkeellä.

Jussi Laanikari sanoo maraalin olevan todennäköisesti venäläiseltä tarhalta karannut yksilö. Hänen mukaansa itärajan tuntumassa on tarhoja, joissa tarhataan kyseisiä eläimiä. Laanikari uskoo karanneen maraalin selviävän suomalaisesta talvesta, vaikkei niitä Suomen luonnossa eläkään.

— Kyllä se varmaankin pärjää.

Ohto Salo kertoo seuranneensa kiinnostuneena, minkä kannan ministeriö maraalin luokituksessa ottaa. Hän sanoo toivoneensa, että ministeriön myötä asiaan olisi saatu pidempiaikainen ratkaisu.

— Nyt jatkossakin vastaavat tilanteet joudutaan ratkaisemaan edelleen tapauskohtaisesti. Arvelin, että vieraslajistrategian kautta voisi vedota siihen, että tästä eläinlajista tehtäisiin lainsuojaton, mutta näin ei ilmeisesti ole.