Koululaisille tehtyyn kyselyyn voi vastata perjantaihin 20.11. asti. Kyselyyn jo vastanneista 30 on kertonut sairastuneensa.

Lappeenrannan seudun ympäristötoimi tutkii, onko joidenkin koululaisten sairastumisilla yhteyttä torstaina 12.11. tarjottuun kouluruokaan. Elintarvikevalvonta on tehnyt tarkastuksia keittiöihin, elintarvikkeista on otettu näytteitä ja ruokailuihin osallistuneille on tehty kysely. Asiasta kertovat Lappeenrannan seudun ympäristötoimi ja Saimaan tukipalvelu (Satu) tiedotteella.

Torstaina 12.11. Lappeen koululla ja Sammonlahden koululla tarjotuissa tortilloista osassa oli havaittu hometta. Muutamille henkilöille oli tietojen mukaan tullut pahoinvointioireita.

Koululaisille tehty kysely jaettiin koulujen kautta maanantaina, ja vastausaikaa on perjantaihin 20.11. asti. Tiistaina aamupäivän aikana vastauksia oli saapunut jo yli 600 kappaletta. Ensimmäisten vastausten perusteella on ilmennyt vajaa 30 sairastunutta.

Kysely jaettiin Lappeen, Skinnarilan, Sammonlahden, Lavolan, Kuusimäen ja Lönnrotin kouluilla sekä Lyseossa ruokailleille.

Tarjoillusta ruuasta otetut näytteet on lähetetty laboratorioon maanantaina. Tuloksia on odotettavissa loppuviikosta ja ensi viikon aikana. Koulujen keittiöihin tehdyissä tarkastuksissa ei tiedotteen mukaan todettu puutteita toiminnassa. Kyselyn ja ruokanäytteiden tutkimusten perusteella selvitetään, onko sairastumisilla yhteyttä kouluruokaan.

Tortillat oppilaiden toiveruoka

Saimaan tukipalveluiden ruokapalvelujohtaja Elina Särmälä kertoo, että tortilloita oli tarjolla kouluissa ensimmäistä kertaa, koska niitä ovat oppilaat kovasti toivoneet.

– Tortillat eli pyöreät pehmeät letun näköiset tulivat tukusta samanlaisissa saumatuissa muovipakkauksissa kuin ovat kaupan hyllyssä ja siellä huoneen lämmössä. Samoja on myynnissä kaupoissa. Meillä ne olivat pari päivää.

Särmälän mukaan ideana oli, että oppilaat itse kokoavat mieleisensä tortillan muutamista eri täytevaihtoehdosta, jotka tukipalveluiden keittiö oli valmistanut. Tortillalevyt olivat linjastoissa erikseen ja täytteet erikseen, valmiiksi niitä ei täytetty, Särmälä kertoo.

– Nyt oli käynyt niin, että oli muutamia pusseja, jotka olivat olleet homeessa. Niitä oli valitettavasti lähetetty kahteen kouluun, jossa ne oli avattu ja laitettu tarjolle. Päällepäin niistä ei nähnyt henkilökuntakaan mitään, kun hometta oli tortillojen välissä. Oppilaat olivat totta kait huomanneet homeen, ja henkilökunta veti ne pois tarjoilusta.

– Selvittelyn alla on, oliko tortilloissa ja pakkauksissa muutakin vikaa kuin home.

– Olimme tietysti tavarantoimittajaan yhteydessä, ja teimme palautteet, koska mahdollisesti pilaantuneita ja viallisia pakkauksia voi olla päätynyt jakeluun enemmänkin muun muassa vähittäiskauppaan, Särmälä kertoo.