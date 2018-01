Joutsenon säilöönottoyksikössä itsemurhan tehneellä miehellä oli rikostausta — miestä oltiin karkottamassa Suomesta Vastaanottokeskuksessa annetaan kriisiapua turvapaikanhakijoille, säilöönotetuille sekä henkilökunnalle. Mika Strandén Säilöönotetut voivat liikkua osastojen ja kerrosten välillä, ja heillä on oikeus valvottuun ulkoiluun vähintään tunti päivässä.

Joutsenon säilöönottoyksikössä sunnuntaina kuollutta nuorta miestä oltiin käännyttämässä Suomesta, koska hänellä oli tuomioita rikoksista.

Miehellä oli ollut oleskelulupa. Hänet oli otettu säilöön, koska hänet aiottiin karkottaa ja hänen arveltiin vaikeuttavan karkotusta.

— Vahvistan, että hänellä oli rikostaustaa, rikoskomisario Jyrki Hänninen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo.

— Meillä on ollut lainvoimainen ja täytäntöönpanokelpoinen karkottamispäätös, ja hänet on päätetty karkottaa kotimaahansa.

Joutsenon vastaanottokeskuksen apulaisjohtaja ja säilöönottoyksiköstä vastaava Antti Jäppinen kertoo, että pohjoisafrikkalainen mies oli tehnyt itsemurhan omassa huoneessaan säilöönottoyksikössä.

— Siellä ei ole eikä saakaan olla kameravalvontaa.

Kriisiapua annetaan niin kauan kuin tarvitaan

Joutsenon vastaanottokeskuksessa annetaan kriisiapua turvapaikanhakijoille ja säilöönottoyksikössä oleville sekä henkilökunnalle. Apua annetaan niin kauan kuin sille on tarvetta, Jäppinen kertoo.

— Terveydenhoitaja on aloittanut työpäivänsä jo puoli seitsemältä, ja käy asiaa läpi asiakkaiden kanssa. Vastaava debriefing-tilaisuus järjestetään myös henkilökunnalle.

Säilöönottoyksikössä aiempaa enemmän rikollisia

Valtaosa säilöönottoyksikössä olevista ihmisistä on entisiä turvapaikanhakijoita, joiden turvapaikkaprosessi on käyty loppuun, hakemus on hylätty ja on tehty käännytyspäätös. Viranomaiset voivat myös päättää karkottaa ihmisen, joka on oleskeluluvan saatuaan tehnyt rikoksen ja tuomittu vankeuteen.

Joutsenon säilöönottoyksikköä laajennettiin vastikään, ja siellä on nyt 67 paikkaa.

— Meillä on aiempaa enemmän asiakaskuntaa, joka on Suomessa syyllistynyt erilaisiin rikoksiin.