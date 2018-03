Ikea hautasi Lappeenrannan vanhat suunnitelmat — työpöydällä on nyt uusia ratkaisuja Mustolan tontille Huonekalujätti suunnittelee parhaillaan uutta myymälää Helsinkiin, mutta se ei vaikuta Lappeenrannan kuvioihin. TUNTEMATON Ikea kaavailee nyt uutta myymälää Helsinkiin. Lappeenrannassa Mustolan tontti odottelee yhä Ikea-tavaratalon rakentamispäätöstä.

Ikea ei ole hylännyt Lappeenrannassa avattavan kalustemyymälän rakentamista. Suunnitelmat Lappeenrannassa on silti aloitettu uusilla näkökulmilla.

Näin sanoo Ikea Suomen kiinteistöjohtaja Ann-Christin Pilviö. Ikea julkisti eilen tiedotteen, jossa yhtiö ilmoitti suunnitelmistaan Helsingissä. Huonekalujätti hakee Helsingin kaupungilta Koivusaareen suunnitteluvarausta, joka mahdollistaisi Ikea-tavaratalon ja siihen liittyvän kiinteistökokonaisuuden suunnittelu- ja selvitystyön aloittamisen.

— Helsingin kaavailtu uusi Ikea ei kilpaile muiden suunnitelmien, Lappeenrannan tai muiden alueiden kanssa. Se on oma kokonaisuutensa.

Maailma on muuttunut ja sen mukana myös Ikean suunnitelmat



Ikea julkisti Lappeenrannan suunnitelmansa jo vuosia sitten. Ikea Real Estate Oy hankki Mustolan tontin haltuunsa 2016.

Sen jälkeen yhtiö ei ole kertonut aikeistaan Lappeenrannassa. Kiinteistöjohtaja Pilviön mukaan Lappeenrannan tavaratalon rakentamisaikataulusta ei ole uutta kerrottavaa.

Lappeenrannan Ikea on ja pysyy toistaiseksi suunnittelupöydällä.

— Se ihan alkuperäinen suunnitelma, jolla lähdimme liikkeelle, on haudattu. Siitä on kulunut paljon aikaa ja moni asia on muuttunut. Lappeenrannan Ikean suunnittelu on käynnistetty uudelleen puhtaalta pöydältä, Pilviö sanoo.

Pilviön mukaan Lappeenrannan osalta esillä on erilaisia myymäläkonsepteja, mutta niiden suhteen kiinteistöjohtaja on vaitonainen.

—Tarkastelemme parhaillaan, mikä olisi sopivin malli Lappeenrantaan. Asia on tänä vuonna esillä, mutta en uskalla luvata mitään päätöksiä asiasta.

Yhteys Lappeenrannan kaupunkiin on vireää

Ikea on ollut koko ajan yhteyksissä Lappeenrannan kaupunkiin ja muihin yhteistyökumppaneihinsa.

Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva sanoo, että viestien vaihto Ikean kanssa on säännöllistä.

— He ovat vakuutelleet meille koko ajan, että Lappeenranta on yhä mukana suunnitelmissa. Viimeksi tapasimme Ikean väkeä kasvotusten viime vuoden lopulla ja tänä vuonna olemme olleet puhelimitse yhteyksissä.

Jarvan mukaan Ikeaa kiinnostavat Lappeenrannan alueen kehittyminen, erilaiset talousluvut ja muun muassa matkailijamäärät.





Helsinkiin täysin uudenlainen Ikea

Helsinkiin Ikea suunnittelee täysin uudenlaista myymäläratkaisua.

— Toimintojemme kehittäminen pääkaupunkiseudulla on osa strategiaamme Suomessa, ja Koivusaari olisi meille kiinnostava alue lähellä Helsingin ydinkeskustaa. Tällä alueella olisi mahdollisuus lähteä ideoimaan sekä visuaalisesti että toiminnallisesti uudenlaista Ikea-kokonaisuutta, Pilviö sanoo

Lappeenrannan tontin lisäksi Ikealla on Suomessa viisi tavarataloa sekä yksi Ikea-lähipiste.