Metso Outotec aloitti: Lappeenrannan tehtaalla toiminta säilyy entisellään

Metso Outotec aloitti toimintansa tänään keskiviikkona. Konepajayhtiö Metso ja kaivosteknologia-alan yritys Outotec ilmoittivat viime vuoden heinäkuussa yhdistyvänsä. Yhtiö kertoi tiedotteessaan, että Metso Outotecin toiminta alkaa tänään keskiviikkona. Outotecilla on tehdas myös Lappeenrannassa.

Yrityksen suodatintoimintojen johtaja Jussi Venäläinen kertoo, että yrityksen arki Lappeenrannassa jatkuu entiseen tapaan. Varsinaista yhdistymisen toteuttamista päästään aloittamaan vasta nyt.

– Fuusio ei ainakaan tässä vaiheessa juurikaan vaikuta meidän Lappeenrannan toimintaan. Jatkamme vain tästä eteenpäin osana suurempaa yritystä.

Yrityksen Lappeenrannan tehtaalla valmistetaan teollisia suodattimia.

– Suodattimet on olleet tosi vahva bisnes, ja me Lappeenrannassa toki toivomme, että näin on myös jatkossa.

Outotecilla on pitkä historia Lappeenrannassa, kun se osti vuonna 2009 Lappeenrannan Pallossa toimineen Laroxin. Laroxin perusti taipalsaarelainen Nuutti Vartiainen, joka osti Lappeenrannan konepajan nimellä toimineen yrityksen vuonna 1977.

Lappeenrannassa työskentelee tällä hetkellä yli 220 yhtiön työntekijää. Globaalisti yhtiössä on yli 15 000 työntekijää yli 50 eri maasta.