Lappeenrantaan rantautui helmikuussa uusi herätysliike One way mission, joka opettaa ihmisiä kiusauksen kohtaamisessa ja opetuslapsena elämisessä – Etelä-Saimaa selvitti Etelä-Karjalan uskontojen jakaumia

Suurin osa eteläkarjalaisista kuuluu edelleen evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta uskonnollisissa yhteisöissä kirjo on laaja. Pieniä seurakuntia tulee Lappeenrantaan tasaisin väliajoin.

Lappeenrannassa on aloittanut helmikuussa uusi kristillinen One Way Mission -liike. Seurakunta kertoo verkkosivuillaan järjestävänsä niin sanottua opetuslapseuskoulua, jossa käsitellään "kiusauksen, kutsumuksen ja opetuslapsena" elämisen teemoja.