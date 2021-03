Arja ja Hannu Nenonen nostivat Ruokolahden Sarajärvestä 15-kiloisen hauen tiistaina, syödäkseen siitä saa myös lähes yhtä painava Hurmuri-kissa

Ruokolahdella Sarajärven jääkannen alla uiskentelee melkoisia hauenvonkaleita. Arja ja Hannu Nenonen nostivat tiistaina aamulla Sarajärvestä hieman yli 15-kiloisen jättihauen. Pituutta muhkealla saaliilla oli 120 senttiä.

– Iskukoukuilla se saatiin aamulla yhdeksän aikaan. Pilkkireikä oli tehty kuuden tuuman kairalla, mutta siitä kala ei mahtunut, vaan tuuralla piti reikää suurentaa, Arja Nenonen kertoo.

Arja Nenonen Nenosten 13,5 kiloa painava Hurmuri-kissa tykkää kalasta ja sitä on nyt tarjolla.

Kissakin saa osansa

Sarajärvestä noussut jättihauki ei jäänyt koristeeksi. Arja Nenosella oli selvät suunnitelmat.

– Perkasin heti kalan ja tein siitä fileitä. Häntäpalan pistin uunivuokaan ja se syötiin.

Pilkkireikä oli tehty kuuden tuuman kairalla, mutta siitä kala ei mahtunut, vaan tuuralla piti reikää suurentaa. — Arja Nenonen

Fileet menevät tyhjiöpakkauksiin ja pakkaseen, kalapulliakin Nenosilla tehdään paljon. Osansa kalansaaliista saa myös 13,5 kiloa painava Hurmuri-kissa.

– Se syö kalaa varmaan kilon päivässä. Enemmän se tykkää kyllä pienistä kaloista, Arja Nenonen kertoo.

Arja Nenonen Jättihauella oli mittaa 120 senttiä ja painoa 15 kiloa.

Edellinen iso hauki puolet pienempi

Sarajärvessä Ruokolahden ja Rautjärven rajamailla asustelee isoja kaloja. Nenoset ovat jo tänä talvena aiemmin saaneet järvestä iskukoukulla kahdeksankiloisen hauen.

Arja Nenonen toimii Sarajärvellä osakaskunnan puheenjohtajana ja tuntee hyvin järven kalatilanteen.

– Järvessä on tehty hoitokalastusta ja siinä yhteydessäkin on huomattuja, että isoja haukia ja kuhia on paljon. Lahnoja on kalastettu pois, ne jäävät sellaisiksi puolikasvuisiksi rukkaslahnoiksi.