Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin (Eksote) alueella on keskiviikkona varmistunut kaksi uutta koronatartuntaa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koronakatsauksen mukaan toinen uusista tartunnoista on Imatralla, jossa tartuntojen kokonaismäärä on nyt 37.

Uusimmat positiiviset näytteet on otettu tiistaina ja maanantaina, yksi kumpanakin päivänä. Sunnuntaina positiivisia näytteitä otettiin kolme.

Eksoten sivujen mukaan varmistettuja koronatartuntoja on sen alueella nyt keväästä lähtien 186.

Päivittäiset näytteidenottomäärät ovat alkuviikosta olleet Eksoten alueella noin 300:n luokkaa.

Keskiviikkoaamuna Eksote ja Etelä-Karjalan pelastuslaitos tiedottivat, että pelastuslaitoksen ja Eksoten ensihoidon työntekijöillä on todettu useita koronatartuntoja. Noin 40 työntekijää on asetettu karanteeniin.

Suomessa 411 uutta tartuntaa

Suomessa on raportoitu 411 uutta koronavirustartuntaa, kertoo THL.

Kahdessa viikossa on raportoitu 5 988 tartuntaa, mikä on 41 enemmän kuin kahden edellisen viikon aikana. Kahden viikon aikana todennettujen tapausten määrä on siis lähestulkoon lakannut kasvamasta.

Viimeisen viikon aikana todettujen tartuntojen määrä on kuitenkin yhä kasvussa. Seitsemässä päivässä on todettu yhteensä 3 138 koronadiagnoosia, mikä on 288 kappaletta enemmän kuin sitä edeltäneen viikon aikana.

Korkeimmat ilmaantuvuusluvut ovat Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Savon sairaanhoitopiirien alueilla. Alhaisimmat luvut ovat puolestaan Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Itä-Savon alueilla.

Ilmaantuvuus kertoo tapausten suhteellisen yleisyyden eri alueilla. Se mitataan tartuntojen määränä 100 000 asukasta kohden viimeisen kahden viikon ajalta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 31 870 kappaletta. Koronatestejä on puolestaan tehty yli 2,2 miljoonaa kappaletta.

Uutista päivitetty 16.12. kello 12.20 THL:n tiedoilla.