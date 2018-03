Matti Nykänen veti Saimaanrannan tupaten täyteen 2000-luvun alussa — Nyt hotelli ja sen lomamökit pakkohuutokaupataan Hotellin viereiset parturoidut metsäpalstat on jo myyty. Koko lomakeskuksen huutokauppa on edessä keväällä. Mika Stranden Estraditaiteilija Matti Nykänen veti Hotelli Saimaanrannan täyteen juhlakansaa vuonna 2004.

Hotelli Saimaanrannan tuulikaapissa makaa kuollut varpunen. Se lienee suljetun korpihotellin viimeinen asiakas.

Teitä ei ole enää aurattu, ainoat jäljet puhtaalla hangella ovat yksinäisen jäniksen tekemät. Suurimman lomamökin oven viereen penkille on jätetty Uusi testamentti.

Saimaanrannan hotelli, lomamökit ja maat myydään huutokaupassa kevään aikana. Konkurssipesä on pyytänyt ulosottovirastoa realisoimaan venäläisomisteisen Saimaan Loma-Hovin omistamat kuusi kiinteistöä, joihin kuuluu 40 enemmän tai vähemmän rapistunutta lomamökkiä.

Yrityksen haki konkurssiin Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen viime vuoden elokuussa. Hotellin suljettiin jo vuoden 2015 alussa.

— Myyntiin tulevien kiinteistöjen osalta ei vielä ole päätetty myyntitapaa tai millaisina kokonaisuuksina myynti tapahtuu, kihlakunnanvouti Nere Niskanen Etelä-Karjalan ulosottovirastosta kertoo.

Päivi Virta-Salo

Metsäpalstat myyty

Taipalsaarella hotellin lähistöltä myytiin jo tammikuussa kolme 0,4—1 hehtaarin kokoista metsäpalstaa, joiden puusto oli hakattu, eikä niissä ole rantaviivaa. Koska kohteista tarjottiin käypä hinta, ulosottovirasto hyväksyi tarjoukset.

Hotellirakennus sijaitsee Lomaranta-kiinteistössä, jossa on myös rantaa käytössä. Maa-alaa on noin 11 hehtaaria. Mökit puolestaan sijaitsevat Lomaranta II ja Lomaranta III -kiinteistöissä. Molempien pinta-ala on noin 2,2 hehtaaria. Hotellikiinteistön maat ympäröivät niitä.

Ulosottovirasto myi Saimaan Loma-Hovin omistaman puolustusvoimien vanhan parakkialueen viime vuoden kevättalvella. Koko hotellin pakkohuutokauppaa suunniteltiin jo silloin, mutta omistajan takaisinsaantikanne keskeytti prosessin.

Minna Mänttäri Saimaanranta meni konkurssiin 1990-luvun alussa, minkä jälkeen sillä oli useita suomalaisia omistajia. Viimeinen omistaja oli pietarilainen rakennusyhtiö.

Pietarilainen omistaja

Saimaanrannan lomakeskus oli alunperin 1940-luvulla perustettu Virkamiesliiton lomakylä. Hotelli rakennettiin Virkamiesliiton koulutuskeskukseksi.

Saimaanranta meni konkurssiin 1990-luvun alussa. Sen jälkeen sillä oli useita suomalaisia omistajia. Vuonna 2007 Pietarilainen rakennusyhtiö M-Industrija osti Saimaan Loma-Hovin. Rakennusyhtiö ajautui konkurssiin 2013.

Minna Mänttäri Hulppeimpaan aikaan Saimaanrantaan pääsi bussikyydillä. Yhtä suosittu viikonloppukyyti hotellille oli bilekansan tilataksi.

Puut parturoitu

Saimaanrantaa on yritetty myydä useaan otteeseen viime vuosien ja vuosikymmenten aikana. Rahapulaan ajautunut Saimaan Loma-Hovi rahoitti viimeisinä aikoinaan toimintaansa muun muassa puun myynnillä ja parturoi hotellin lähialueet puhtaaksi.

Hotellin ja lomakylän hiljenemisen myötä on hiljentynyt myös alueen rannassa oleva venesatama.