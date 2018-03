Jalkapallon MM-kisat: Suomibussilla ei ehkä pääsekään Pietariin kesä- ja heinäkuussa — "En usko, että kaikki matkanjärjestäjät vielä tietävät tätä", sanoo Itämatkojen toimitusjohtaja Venäjällä järjestetään jalkapallon MM-kisat kesä- ja heinäkuussa. Tämänhetkisen tiedon mukaan niiden aikana kisakaupungeissa voivat liikkua vain erityisluvalla tai venäläisellä paikannusjärjestelmällä varustetut bussit, sekä säännölliset paikallisvuorot. Kai Skyttä Itämatkojen busseissa on paikantimet, muttei venäläistä Era-Glonass -järjestelmää. Kuvassa toimitusjohtaja Jukka Jyrkinen (vas.), ja bussikuski Jorma Hartikainen.

Ulkomaisilla busseilla välttämättä ole mitään asiaa Venäjän kisakaupunkeihin ensi kesän jalkapallon MM-kisojen aikaan.

Edes silloin, kun ne kuljettavat muita kuin kisaturisteja, ja ihan muualle kuin kisapaikoille.

Lappeenrannassa ja Imatralla toimivan Itämatkojen toimitusjohtaja Jukka Jyrkinen huomasi asian sattumalta viikko sitten.

— En usko, että kaikki muutkaan matkanjärjestäjät vielä tietävät tätä.



Itämatkat aikoi kuljettaa suomalaisia päiväristeilymatkustajia Pietariin samaan aikaan, kun siellä käydään MM-kisoja. Tarkoitus oli mennä laivalla Pietarin satamaan, ajaa suomalaisbusseilla sieltä ulos ja tehdä kiertoajeluja kaupungilla.

Venäläiskumppanien kanssa asiat oli jo sovittu. Nyt Jyrkinen miettii koko suunnitelmasta luopumista.

Ulkoministeriö vahvistaa

Jos menee liian hankalaksi, niin ei mennä sinne ollenkaan.

Ulkoministeriön tiedottaja Sara Haalahti vahvistaa asian, sen ensin Moskovan lähetystöstä tarkistettuaan.

Venäjän presidentin asetus 202 kieltää bussien saapumisen seitsemään kisakaupunkiin eli Kazaniin, Moskovaan, Nizhni Novgorodiin, Donin Rostoviin, Samaraan, Pietariin ja Sotshiin ajalla 1.6. — 17.7.

Kai Skyttä Bussikuskin vasemmalla puolella tuulilasissa on pieni palikka. Se välittää bussin liikkeet ja tekemiset vaikka toimitusjohtajan kännykkään.

Neljään kaupunkiin, eli Volgogradiin, Jekaterinburgiin, Kaliningradiin ja Saranskiin bussit eivät pääse ajalla 1. — 30. kesäkuuta.

Kieltoon on muutama poikkeus.

Kaupunkeihin saavat ajaa niissä ja niiden välillä säännöllisesti ajavat paikallisbussivuorot, sekä bussit, jotka on varustettu venäläisellä Era-Glonass -paikannusjärjestelmällä, joka välittää tietoa bussin liikkeistä.

Kisakaupunkeihin saavat ajaa myös sellaiset bussit, joille Venäjän sisäministeriön valtuuttama alueellinen taho antaa erillisen luvan.



Tämänhetkisen tiedon mukaan edes vaaditulla järjestelmällä varustetut bussit eivät välttämättä pääse aivan stadioneiden lähelle, Haalahti muistuttaa, sillä kaikkea niiden lähellä tapahtuvaa liikennettä tullaan rajoittamaan.

Määräystä perustellaan turvallisuussyillä. Siihen voi vielä tulla muutoksia.

Itämatkojenkin busseissa on paikanninjärjestelmä. Jyrkinen voi seurata bussiensa liikkeitä vaikka omasta kännykästään.

— Meidän järjestelmämme on kaksiporttinen, ja toiseen porttiin voitaisiin laittaa venäläiset määreet. Mutta vielä ei tiedetä, voiko niin tehdä, vai onko meidän hankittava venäläiset laitteet — ja jos, niin miten, ja millä hinnalla ne hankittaisiin.

Mutta miksei ajaa Venäjälle suomalaisbussilla, ja vaihtaa venäläiseen juuri kisakaupungin rajalla?

— Olen kysellyt sitäkin mahdollisuutta. Kisojen aikana paikalliset bussit ovat kuitenkin hyvin varattuja, enkä ole vielä saanut tietoa edes siitä, onko niitä ylipäätään vapaina, Jyrkinen sanoo.

"Suunnitelma B ei riitä, niitä täytyy olla aina E:hen saakka"

Moni matkanjärjestäjä aikoo viedä Venäjälle suomalaisbusseilla myös jalkapalloturisteja, muun muassa vain urheilumatkoja järjestävä Event Travel. Sillekin tieto rajoituksista tulee yllätyksenä.

— Olemme kyllä tottuneet siihen, että Venäjällä kaikki voi muuttua äkisti. Suunnitelma B ei riitä, niitä täytyy olla aina E:hen saakka, toteaa toimitusjohtaja Pasi Latva.

Event Travelin suunnitelma suunnitelma B on kuljettaa asiakkaat kisakaupunkeihin venäläisen yhteistyökumppanin busseilla, ja suunnitelma C on viedä ihmiset niihin junilla.

— Uskon kyllä, että venäläisiä busseja riittää kisojen aikana ainakin Pietarissa. Pienemmissä kaupungeissa, kuten Saranskissa, niiden riittävyydestä voi tulla ongelma.

Myös Pekka Moilanen, kuopiolaisen Tilausmatkojen toimitusjohtaja, suhtautuu asiaan lunkisti.

— Olen kuullut tästä jotain huhuja, mutta odotetaan nyt ihan rauhassa. Venäjällä kaikki voi muuttua äkkiä.

Tilausmatkojen varasuunnitelmana on mennä omalla bussilla Viipuriin, ja siitä Allegro-junalla Pietariin.

— Ja jos menee liian hankalaksi, niin ei mennä sinne ollenkaan.

Kisaliput kiven alla

Myös kisaliput ovat kiven alla, myös matkanjärjestäjille. Se johtuu kansainvälisen jalkapalloliitto FIFA:n käytännöistä.

Toistaiseksi matkanjärjestäjät ovat saaneet lippuja vain laajan kansainvälisen verkoston kautta. Moni vielä odottaa, saako lippuja ylipäätään vai ei.