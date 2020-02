Uusi sapovirus jylläsi lappeenrantalaisessa vanhustenhoitolaitoksessa helmikuussa – Noroviruksen kaltainen tauti leviää helposti ihmisestä toiseen

Etelä-Karjalaan on noroviruksen lisäksi rantautunut samantapaisia oireita aiheuttava sapovirus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) erikoistutkija Haider Al-Hello kertoo, että epidemia on ollut helmikuussa lappeenrantalaisessa vanhustenhoitolaitoksessa.

Lappeenrannan lisäksi sapo-epidemioita on Al-Hellon mukaan todettu Kotkassa, Helsingissä ja Jyväskylässä.

Infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja teveyspiiristä (Eksote) vahvistaa Lappeenrannassa olleen sapovirusepidemian. Hänen mukaansa sapovirus aiheuttaa samankaltaisen oksennus- ja ripulitaudin kuin norovirus.

– Sapoviruksen aiheuttama tauti on ehkä hieman lievempi kuin noroviruksen, mutta riskiryhmille ja ennestään sairaille se on vakava sairaus, Suomalainen sanoo.

Sapovirus leviää helposti hoitolaitoksissa

Suomalaisen mukaan sapo- kuten noroviruskin leviää erittäin helposti juuri esimerkiksi hoitolaitoksissa, jossa ihmiset käyttävät samoja wc-tiloja.

– Virus voi tarttua vaikka ovenkahvasta.

Suomalainen sanoo, että terveellä ihmisellä tauti menee ohi itsestään, eikä yleensä ole tarvetta soittaa tai käydä lääkärissä.

– Jos perusterve ihminen pystyy syömään tai ainakin juomaan, ei ole suurempaa syytä huoleen. Useimmat selviävät sapoviruksestakin yön yli oksentamalla.

Vanhat ja heikot ihmiset ovat Suomalaisen mukaan asia erikseen; jos kunto heikkenee selvästi, kannattaa hakeutua hoitoon.

Virus ei ole aiheuttanut kuolemantapauksia Suomessa

THL:n Al-Hellon mukaan sapovirus kuuluu itseensä rajautuviin tauteihin, joita tulee ja menee. Vaikka virus voi viedä ennestään sairaan ihmisen heikkoon kuntoon, se ei ole aiheuttanut Suomessa kuolemantapauksia.

Sapovirusta testataan toistaiseksi Suomessa THL:ssä vain erikseen pyytämällä. Vaikka se on noroviruksen kaltainen, on sen diagnosointi ja erottaminen omaksi taudikseen kuitenkin tärkeää.

– Potilaan on tietysti tärkeää saada tietää, mitä hän sairastaa. Myös hoitohenkilökunnan on olennaista tietää, mikä virus on kyseessä, jotta osataan miettiä esimerkiksi tarvitaanko eristystä tai osastosulkuja, Al-Hello sanoo.

Tällä hetkellä vain THL testaa sapovirusta

Eksoten Suomalainen toivoo, että sapoviruksen testausmahdollisuus tulisi myös HUS-laboratorion valikoimaan. Nyt virusta testataan vain THL:ssä erikseen pyydettäessä, jos norovirustesti on negatiivinen, mutta selkeä epidemia on meneillään.

Sapovirusepidemia havaittiin THL:ssä ensimmäisen kerran viime vuonna. Al-Hello kertoo saaneensa näytteet tapauksesta, jossa norovirustestit olivat negatiiviset, ja ryhdyttiin epäilemään sapovirusta. Testeissä epäily osoittautui oikeaksi.

Al-Hellon mukaan THL on lähiaikoina julkaisemassa verkkosivuillaan tietoa sapoviruksesta.