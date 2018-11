Rautjärvi saa pakit VR:ltä — Simpeleen junavuorot vähenevät joulukuussa, Lappeenranta piti Rautjärven toimintaa tökerönä

VR antaa kohteliaat pakit Simpeleen aseman junavuoroista taistelevalle Rautjärven kunnalle.

VR aikoo karsia joulukuussa kaksi Simpeleen rautatieasemalla pysähtyvää junavuoroa. Juna pysähtyy jatkossa Simpeleellä kolme kertaa nykyisen viiden sijasta. Pois jäävät iltapäivän vuorot.

Käytännössä se tarkoittaa, että Simpeleellä tulee yhdeksän tunnin tauko ilman ainuttakaan pysähtyvää junavuoroa.

Vain viisi matkustajaa päivässä yhdellä vuorolla

Rautjärvi esitti, että vuorot voitaisiin karsia Joutsenon asemalta Lappeenrannasta, mutta siihen VR ei aio suostua.

VR ilmoitti viime viikolla päivätyllä kirjeellään Rautjärvelle, että Simpeleen kaksi vuoroa loppuu 9. joulukuuta.

VR:n perusteluissa todetaan, että ratkaisevaa on matkustajien vähäinen määrä.

— Kyseisiä junia on käyttänyt Simpeleeltä keskimäärin vain viisi matkustajaa per junavuoro per päivä. Muissa tarkastelluissa vaihtoehdoissa olisi kärsinyt huomattavasti suurempi matkustajajoukko, VR:n suunnittelujohtaja Juho Hannukainen sanoo.

Lappeenrannan Kakkola: Tökerö esitys

Lappeenrannassa Rautjärven kunnan toiminta on herättänyt ihmetystä.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Kakkola (sd.) sanoo, että Rautjärven esitys Joutsenon vuorojen lakkautuksista tuli puskista.

— On aika tökeröä esittää, että heiltä ei saa ottaa mitään pois, mutta muilta voi. Ymmärrän, että kunnat ajavat omia etujaan. Sitä en sulata, että esitetään junavuorojen leikkauksia muille kunnille.

Lappeenrannan kaupunginhallitus päätti vielä eilen varmuuden vuoksi lähettää VR:lle kirjelmän, jossa se puolustaa Joutsenon junavuoroja. Toimialajohtaja Pasi Leimin kirjeessä Lappeenranta ilmoittaa, että se tukee VR henkilöliikenteen tekemää ratkaisua asiassa.

— Joutsenon pysähdykset tulee säilyttää kaikissa junavuoroissa. Perustelu on se, että Joutseno on vilkas matkustajaliikenteen asema, vilkkaampi kuin esimerkiksi Simpele, kirjelmässä todetaan.

Taustalla Karjalan radan laajat kunnostustyöt

VR:n päätöksen taustalla on Karjalan radan aikatauluihin vaikuttavat jo käynnistyneet Luumäen ja Imatran välisen rataosuuden parannustyöt. Imatran ja Joutsenon välille rakennetaan kaksoisraidetta.

Rakennustöiden vuoksi junien nopeuksia on laskettava normaalista.

— Se hidastaa aikatauluja niin, että ilman karsimista junat eivät ehtisi Joensuussa ja Helsingissä vaihtoyhteyksiin. Joensuussa ei myöskään junaa ehdittäisi kääntää. Se merkitsisi kokonaisten junavuorojen poistamista, mikä on vielä todella paljon huonompi vaihtoehto, sanoo VR:n Hannukainen.

Vuorojen vähentämistä vastustavan kansalaisadressin allekirjoitti Rautjärvellä marraskuun alussa yli 500 henkilöä. Rautjärvellä pelätään, että Simpeleen asema ajetaan kaikessa hiljaisuudessa kokonaan alas.