Kolumni: Kenraalin terveiset Parikkalaan — kansainvälisestä rajanylityspaikasta ei kannata lähivuosina unelmoida.

Parikkalassa ja Savonlinnan seudulla asti on tänä vuonna elätelty toiveita Parikkalan rajanylityspaikan avaamisesta.

Sitä ei tule.

Haastattelin tällä viikolla rajavartiolaitoksen uutta päällikköä Ilkka Laitista. Lauantaina (E-S 10.11.2018) julkaistussa haastattelussa Laitisen viesti Parikkalaan oli harvinaisen selkeäsanainen. Rajanylityspaikalle ei ole tarvetta.

Itärajaa on varusteltu viime vuosina 20 miljoonalle vuotuiselle rajanylitysmäärälle, kun vuonna 2017 yllettiin reiluun 9 miljoonaan. Samalla tasolla ollaan myös tänä vuonna.

Laitisen näkökulma on rajavartiolaitoksen näkökulma.

Suomen turvallisuusympäristö on viime vuosina muuttunut. Rajavartiolaitoksen kuorma on kasvanut, mutta euroja ei ole tullut lisää.

Laiton maahanmuutto ja siihen liittyvät terrorismiuhat ja järjestäytynyt rikollisuus ovat Laitisen työpöydällä jatkuvasti. Huolia on Itämerelläkin, kun laivaliikenne kasvaa ja onnettomuusriskit sen mukana. Uusia investointeja tehokkaampaan valvontatekniikkaan pitäisi saada ja uutta väkeä maan rajoja turvaamaan. Pari lentokonetta ja valvonta-alusta pitäisi myös saada.

Parikkala ei mahdu rajavartiolaitoksen nykyiseen talouskehykseen. Ja jos uutta rahaa tulee, kenraalin katse ei ensimmäisenä käänny Parikkalaan.

Parikkalan näkökulma on luonnollisesti toinen. Pitää lobata, että hallitus antaa ne rahat Parikkalalle.

Koko Etelä-Karjala kaipaa uusia vetovoimatekijöitä. Sellaisia, jotka luovat työtä, elantoa ja uutta elämää. Parikkalassa on täysi oikeus unelmoida kasvavasta venäläisturismista ja sen mahdollisesti mukanaan tuomista euroista.

Mutta Laitisen puheenvuoron jälkeen ei kannata olla liian pettynyt, jos mitään ei tapahdu.

Eduskuntavaalit ovat tulossa ensi keväänä. Äänestäjien on hyvä muistaa ihan oman kuluttajansuojansa vuoksi, että unelmaa Parikkalan rajanylityspaikasta lupaileva ehdokas ei ehkä tiedä mistä puhuu.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutis- ja ajankohtaisryhmän toimittaja.