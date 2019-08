"Onnellisuushormonit alkavat virrata" — Lappeenrantalainen viihdekuoro ei osaa olla laulamatta saunailloissakaan, ja nyt treenataan jo tiukkaa pikkujoulukautta

Laulamisesta seuraa monenlaisia hyviä asioita:

— Kuoroharjoituksissa tulee fiilis, että energiaa vain pursuaa. Jos on huono olo tai väsymystä, se häviää heti. Onnellisuushormonit alkavat virrata, Nadja Härkönen kuvailee.



— Yhdessä laulaessa tulee olo, että kuulun tähän porukkaan, Niina Hintsala sanoo.



— Ja treenien jälkeen on hemmetinmoinen nälkä, Leni Lemmetyinen heittää.



Näitä tuntemuksia lappeenrantalaisen viihdekuoro Carpe Diemin laulajat kokevat joka viikko harjoituksissaan Lappeenrannan Myllymäen koulun musiikkiluokassa.



Harjoiteltavaa tosiaan riittää, sillä 25-vuotisjuhlavuotensa kunniaksi kuoron tavoitteena on vetää yhtä monta keikkaa kuin kuorolla on ikävuosia.



Tavallisesti vuoden aikana on kaksi isompaa esiintymistä, joten tahti on kova. Nyt Carpe Diem harjoittelee jo pikkujoulujen esiintymisputkea varten.

Viime viikolla oli saunailta, ja lauloimme neljä tuntia peräkkäin. - Aisulu Harjula



Hyppy vaikeisiin biiseihin

Jenni Hirvinen Kuoroharrastuksessa palkitsevinta on se, että saa vaikean kappaleen ja koreografian hiottua timanttiseksi esitykseksi. Kuvassa viihdekuoro Carpe Diemin Leni Lemmetyinen, Seppo Kolari, Aisulu Harjula, Niina Hintsala ja Anne Hurskainen.

Viihdekuoron esiintymisessä jäykistely loistaa poissaolollaan. Nuotteja ei esityksissä juurikaan käytetä, ja lauluille laaditaan omat koreografiat. Musiikki on kevyttä, mutta laulajalle teknisesti vaativaa populaari- ja a cappella -musiikkia.



— Päätimme, että otetaan vaikeita biisejä ja katsotaan, miten käy, kertoo musiikkipedagogi Nadja Härkönen, joka on johtanut kuoroa lähes 20 vuotta.

Laulajat ottivat haasteet innokkaina vastaan.



— Minulle tuntuu luonnolliselta, että viihdekuorossa laulu tulkitaan myös liikkeellä. Oikein odotin, että kuorossa on pientä show’ta, Lemmetyinen sanoo.

Laulu on selkärangassa

Kuoroharrastus alkaa usein jo lapsena tai nuorena.

Monet Carpe Diemin laulajat ovat laulaneet useissa kuoroissa, eikä tärkeä harrastus ole unohtunut vilkkaina opiskeluvuosinakaan.



Esimerkiksi Seppo Kolari lauloi teekkarilaulajissa opintojensa ajan. Niina Hintsala harrasti yliopiston kuoroa läpi opettajakoulutuksen.

— Itse asiassa koko elämä on mennyt jossain kuorossa, Hintsala sanoo.



Leni Lemmetyinen sanoo, ettei osaisi olla laulamatta.

— Se on niin selkärangassa. Isä ja veli on soittanut ja äiti laulanut. Musiikki on ollut perheessämme aina se juttu.



Niina Hintsalan perheessä oppi meni tyttäriltä äidille.

— Minä ja siskoni toimme äidille innostuksen. Nyt äiti laulaa jo monessa kuorossa.

Kuoro astui parrasvaloihin

Viime vuosina kuoro on vetänyt runsaasti uusia ja nuoriakin harrastajia. Syksyllä Carpe Diemissä aloitti kymmenen uutta laulajaa.



— Ajat ovat muuttuneet, ja olemme tulleet näkyvämmäksi. Kymmenen vuotta sitten, kun tulin uutena ja nuorena laulajana kuoroon, olin suorastaan ihme, Hintsala sanoo.



— Ihanaa, että meitä on kaikenikäisiä, Anne Hurskainen toteaa.



Miehistä on kuitenkin edelleen pulaa. Carpe Diem on sekakuoro, mutta lähes 40:stä laulajasta vain viisi on miehiä.



— Haluamme olla sekakuoro, mutta miehiä on vaikeampi saada mukaan, Hintsala sanoo.

Kuoron väki tapaa toisiaan harjoitusten lisäksi saunailloissa ja esitysten jälkeen karonkassa. Kuulumisia kuitenkin tulee vaihdettua vähän, sillä kymmenien kuoroharrastajien yhdessäolo menee usein laulamiseksi.



— Viime viikolla oli saunailta, ja lauloimme neljä tuntia peräkkäin, Aisulu Harjula sanoo.



— Musiikki yhdistää. Ei tarvitse tietää kuorokaverista kaikkea, jotta yhdessä laulaminen sujuu, Lemmetyinen sanoo.





Viihdekuoro Carpe Diem on mukana yhteislaulutilaisuudessa Lappeenrannan kesäteatterilla 11. elokuuta kello 16—17.