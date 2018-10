”Aito tahtotila on pitää kunta itsenäisenä”, Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen kertoi kuntalaisille

Taipalsaarelaiset kokoontuivat maanantaina illalla kuuntelemaan Perlaconin Eero Laesterän selvitystä kunnan taloudellisesta tilanteesta. Hän sanoi, että kunnan täytyy säästää kaksi miljoonaa euroa ja kaikki keinot pitää käyttää.

Tavoitteena on, että valtuusto päättäisi ohjelmasta ensi toukokuussa.

Mika Strandén Taipalsaaren kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (vasemmalla) ja Perlaconin Eero Laesterä (keskellä) keskustelivat ennen tilaisuuden alkua.

Tilaisuudessa kysyttiin ollaanko Taipalsaaren taloutta laittamassa kuntoon siltä varalta, että kunta liitettäisiin parin vuoden sisällä Lappeenrantaan.

— Emme me tätä kaikkea tekisi, jos katsoisimme, että 2020 liittyisimme Lappeenrantaan. Aito tahtotila on pitää kunta itsenäisenä, kunnanhallituksen puheenjohtaja Taisto Pitkänen (kesk.) vastasi. Kunnanvaltuuston puheenjohtaja Heikki Niiva (Taipalsaari-liike) että valtuustokauden painopisteistä tärkeimmät on pitää kunta taloudellisesti itsenäisenä ja yhteisöllisenä.