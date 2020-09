Lemin kunta harkitsee etuosto-oikeuden käyttämistä kiinteistökaupassa. Kiinnostuksen kohteena on vajaan kahdeksan hehtaarin alue eli kaksi tilaa Kuukanniemessä. Siitä reilu puolet on rakennusmaata ja loput metsämaata. Metsämaa on suurimmaksi osaksi kaavoitettu puistoksi.

Yksityinen myyjä ja yksityinen ostajaehdokas ehtivät jo sopia kauppahinnaksi 120 300 euroa. Kauppaan kuuluvat tilojen rakennukset. Etuostossa kunta saisi maapalan samaan hintaan.

Alue rajautuu kunnan maihin, joita aletaan kaavoittaa ensi vuonna. Kunnassa on arvioitu alustavasti, että kyseisiä kahta tilaa on mahdollista kehittää muun muassa yhdyskuntarakentamiseen ja virkistykseen.

Jos etuosto toteutuu, kunta tekee sen ehdollisena. Kauppa edellyttää, että kunnanvaltuusto hyväksyy lisämäärärahan kiinteistökauppaa varten.

Lemin kunnanhallitus aikoo keskustella mahdollisesta etuosto-oikeuden käyttämisestä maanantain kokouksessaan. Myös kunnanjohtajan päätösehdotus on luvassa vasta kokouksessa.