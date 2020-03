Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla varaudutaan koronavirukseen: "Suojapukuja ja hengityssuojaimia on hankittuna lisää varastoon" – Eksoten kanssa on laadittu toimintasuunnitelma rajalla havaitun tartuntaepäilyn varalle

Liikenne on kaakkoisrajalla laskenut sekä ruplan kurssin heilahtelun että koronaviruksen leviämisen vuoksi.

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla varaudutaan koronavirusepidemiaan.

Apulaiskomentaja Juha Kivelän mukaan Rajavartiostolla on tartuntatautiepidemioita varten laadittuna toimintaohjeet ja välineistöä henkilöstön suojaamiseen.

– Koronaviruksen leviäminen ei ole tähän prosessiin tuonut varsinaisesti mitään uutta. Henkilöstä on informoitu ja ohjeistettu hyvissä ajoin, kun epidemia alkoi maailmalla kehittyä.

Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla henkilöstöllä on tarvittaessa käytössään tartunnalta suojaavaa välineistöä kuten suojapukuja, hengityssuojaimia ja desinfiointiainetta.

– Niitä olemme hankkineet tässä poikkeustilanteessa lisää varastoon. Olemme myös varmistaneet hankintaketjuja, jotta suojautumisvälineistöä on tarvittaessa saatavilla lisää, Kivelä kertoo.

Suojautumisvälineet otetaan käyttöön vain niissä tilanteissa, jos rajalla kohdataan matkustaja, joka epäilee saaneensa koronavirustartunnan tai altistuneensa sille. Kivelän mukaan epäily voi perustua henkilön omaan kertomaan tai muihin havaintoihin. Rajavartiostolla ei ole välineitä tartunnan toteamiseksi.

– Terveysviranomaisten, eli Eksoten, kanssa on laadittu yhteinen toimintasuunnitelma siitä, miten näissä tilanteissa menetellään ja kuinka henkilö toimitetaan hoitoon, Kivelä kertoo.

Henkilöstön vähenemiseen varauduttu

Kaakkois-Suomen rajanylityspaikoilla rajatarkastukset toimivat tällä hetkellä täysin normaalisti, Kivelä sanoo.

– Erityistä huomiota kiinnitetään perushygieniaan ja siivoamiseen. Tässä noudatetaan THL:n antamia valtakunnallisia ohjeita.

Kivelä ei lähde avaamaan tarkemmin sitä, miten tehtävät rajalla hoidettaisiin tilanteessa, jossa Rajavartioston henkilöstä jouduttaisiin asettamaan tartunnan tai tartuntaepäilyn vuoksi karanteeniin.

– Turvallisuusviranomaisena en voi yksityiskohtaisesti tähän vastata. Sen voin sanoa, että suunnitelmat on tämän varalle tehty, jotta rajaa pystytään suojaamaan myös silloin, jos henkilöstö vähenee epidemian vuoksi.

Rajaliikenne laskussa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on toimittanut kaikille rajanylityspaikoille informaatiotaulut, joissa matkailijoille kerrotaan

toimintaohjeista koronavirustartunnan varalle.

– Rajavartiosto keskittyy ainoastaan rajaturvallisuuden ylläpitoon. Rajatarkastusprosessi ei ole siis mitenkään muuttunut, Kivelä painottaa.

Kivelä arvioi rajaliikenteen laskeneen Imatran ja Nuijamaan rajanylityspaikoilla viime viikonlopusta lähtien. Naistenpäivän liikennemäärät jäivät selvästi odotetusta.

– Rajaliikenne ei ollut niin vilkasta kuin aiempina vuosina. Tilanteeseen vaikuttaa myös Venäjän ruplan kurssi, joka on heilahdellut viime aikoina öljyn hinnan romahduksen vuoksi. Se vaikuttaa venäläisten ostovoimaan. Selvää on, että myös koronavirus vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan ihmisten matkustushalukkuuteen, mikä on tässä tilanteessa ihan järkevää, Kivelä sanoo.