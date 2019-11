Lappeenrannan Heikintalolla ystävystytään, harjoitellaan työntekoa ja opitaan yleishyödyllisiä taitoja — "Olen todennut, että minäkin pystyn yllättäviin asioihin"

Keittiönpöydällä on mokkapaloja ja hillomunkkeja. Kahvikuppien ja lautasten kilinä sekoittuu puheensorinaan. Lappeenrannan Heikintalolla on alkamassa joka keskiviikkoinen illanvietto. Ohjelmassa on saunomista, musisointia ja pelailua, mutta ennen illan aktiviteetteja täytyy toki juoda kahvit.

Kahilanniemessä sijaitsevan Heikintalon tavoitteena on vahvistaa työelämäosallisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallistumismahdollisuuksia. Heikintalo-yhdistyksen toiminta on suunnattu lisätukea arkeen ja työllistymiseen tarvitseville 18—62-vuotiaille.



Osmo Honkatukialle Heikintalosta on tullut tärkeä osa arkea, sillä hän on käynyt talolla sen perustamisesta, vuodesta 2002, asti. Honkatukia on osallistunut retkille, illanviettoihin ja musiikkitoimintaan sekä työskennellyt keittiössä.

Työkyvyttömyyseläkkeellä oleva Honkatukia opiskelee energiatekniikkaa Lappeenrannan—Lahden teknillisen yliopistossa.

— Olen pitkäaikainen mielenterveyskuntoutuja, ja kun opintoni ovat pitkittyneet, on ollut vaikea saada kavereita opiskeluympyröistä. Heikintalo on tarjonnut seuraa ja tekemistä. Tämä on mukava sekoitus työpaikkaa ja vapaa-aikaa.

Kai Skyttä Osmo Honkatukialle Heikintalosta on tullut tärkeä osa arkea.

Kai Skyttä — Monet ovat sanoneet, että Heikintalo on ainoita paikkoja, joissa pääsee kokemaan yhteisöllisyyttä, sanoo toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki.

Myös tilastojen valossa Heikintalolle on tarvetta: käyntimäärät kasvoivat vuonna 2018 huomattavasti, noin 1 400:lla käynnillä edellisvuodesta. Käyntien kokonaismäärä viime vuonna oli yhteensä 4 916.



Heikintalon kävijät käyvät talolla omien tarpeidensa mukaan. Toiminnanjohtaja Lasse Koivumäki kertoo, että osa kävijöistä tahtoo tavata muita ihmisiä ja lukea päivän lehden, kun taas toiset haluavat opetella työntekoa matalalla kynnyksellä ja pienemmillä tuntimäärillä, esimerkiksi työhönvalmennusjaksolla.

Osallistuminen toimintaan on kaikissa muodoissaan vapaaehtoista ja ilmaista.

Miika Arola tunnistaa yhteisöllisyyden tärkeyden. Hän on käynyt Heikintalolla muun muassa musisoimassa, auttamassa keittiön töissä ja saamassa työhönvalmennusta vuosien ajan.

— Vaikka minulla on läheisiä, olo tuntuu usein hirmu yksinäiseltä. Täällä on ollut helppo tutustua ihmisiin.

Kai Skyttä Miika Arola on kiitollinen yhteisöllisyydestä, jota on päässyt kokemaan Heikintalolla.

Jouko Laitinen on käynyt Heikintalolla sen perustamisesta alkaen.

— Kävin terapiassa, jossa neuvottiin, että Heikintalo voisi olla hyvä paikka käydä. Niin olikin ja tuntui minulle sopivalta. Tämä on sellainen vaihtuvajäseninen, perheenomainen yhteisö.

Laitinen on muun muassa päässyt toimimaan retkioppaana ja oppinut uusia, yleishyödyllisiä taitoja, kuten tietokoneen käyttämistä.

— On tämä antanut päivärytmiä ja mielekkyyttä elämiseen. Olen todennut, että minäkin pystyn yllättäviin asioihin, Laitinen sanoo.

Kai Skyttä Heikintalolla kävijät valmistavat päivän ruoan aina itse.

Tästä on kyse

Lappeenrannan Heikintalon toiminnan ydin on työpainotteinen päivä, jossa toimintaan osallistuvat voivat tehdä töitä esimerkiksi toimisto-, keittiö- kanttiini-, kiinteistönhoito- ja siivoustöitä. Lisäksi Heikintalolla järjestetään ryhmä- ja opintotoimintaa sekä vapaa-ajan tekemistä.



Toiminta perustuu kansainväliseen Fountain House -malliin. Yhdysvalloissa syntyneet Fountain House -klubitalot ovat mielenterveyskuntoutujien ja palkatun henkilökunnan muodostamia jäsenyhteisöjä, jotka tarjoavat kuntoutujille työpainoitteista toimintaa ja vertaistukea.



Heikintalon toiminnan rahoittavat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) ja Lappeenrannan kaupunki.