Eksote saattaa sittenkin aloittaa suolistosyöpäseulonnat, henkilöstöä huolestuttanut uusi asiakaspalveluyhtiö etenee: "Lopettakaa pelkääminen ja nähkää mahdollisuus", tyynnytteli Timo Saksela valtuustossa

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) saattaa sittenkin aloittaa suolistosyöpä- ja eturauhassyöpäseulonnat.

Eksoten valtuusto päätti torstai-iltana, että valtuustoaloite syöpäseulonnoista menee uuteen valmisteluun. Hallituksen esitys valtuustolle oli, että Saimaan Syöpäyhdistyksen ja perussuomalaisten tekemä valtuustoaloite hylätään.

Asian uudelleen valmistelemista esitti keskustan ryhmä.

Tieteellistä näyttöä suolistosyövän seulonnan perusteluksi on jo olemassa. EU on suosittanut jäsenmailleen suolistosyövän seulontaan liittyvää tutkimusta jo vuonna 2003.

Terveys- ja vanhuspalvelujen johtaja Tuula Karhula totesikin, että suolistosyövän seulonta saattaa laajentua valtakunnalliseksi seulontaohjelmaksi lähivuosien aikana.

Tällä hetkellä Eksotella ei ole mahdollisuuksia järjestää riittävästi seulontaohjelmaan liittyviä paksusuolen tähystystutkimuksia. Sisätautien gastroenterologian erikoislääkäreistä on pulaa Eksotessa ja valtakunnallisestikin. Oireistenkin potilaiden tähystystutkimusten saatavuudessa on ollut ongelmia.

Valtuusto halusi selvitettäväksi, mitä seulontojen järjestäminen esimerkiksi ostopalveluna maksaisi.

Uusi hoivajohtaja välittömästi hakuun

Valtuusto päätti myös uuden toimintakyvyn ja hoivapalvelujen vastuualueen perustamisesta.

Eksoten nykyinen hoivajohtaja Taina Jaako jää eläkkeelle keväällä. Uuden hoivajohtajan rekrytointi alkaa välittömästi.

Terveys- ja vanhustenpalvelujen vastuualueesta irrotetaan omaksi vastuualueekseen hoivapalvelut. Nykyisestä terveys- ja vanhuspalvelujen johtajasta Tuula Karhulasta tulee terveyspalvelujen johtaja.

Eksoten vastuualueet ovat huhtikuun alusta lukien terveyspalvelut, toimintakyky- ja hoivapalvelut, perhe- ja sosiaalipalvelut sekä kuntoutus ja strategiset tukipalvelut.

Tuula Karhula joutui selvittämään Eksoten valtuustolle muun muassa syöpäseulontaja ja koronarokotustilannetta.

Asiakaspalveluyhtiö huolestuttaa henkilöstöä

Uuden asiakaspalveluyhtiön perustaminen etenee. Eksote on perustamassa yhdessä Kymsoten ja sairaanhoitopiirien omistaman 2MT-yhtiön kanssa asiakkaiden yhteydensaantia parantavaa yhtiötä.

– Eksoten tavoitettavuus on heikko. Puhelimeen vastataan huonosti. Joutuu jonottamaan, ja hoidon tarpeen arvionti voi viivästyä, perusteli toimitusjohtaja Timo Saksela yhtiötä.

Yhtiön perustamisasiakirjat ovat valmiit. Sakselan mukaan yhtiö saattaa aikaa myöten laajentua valtakunnalliseksi.

Valtuuston puheenjohtaja Taina Lonka (kesk.) tiedusteli, miten Eksoten henkilökunta suhtautuu suunnitelmiin. Muutos oli huolestuttanut monia.

Timo Saksela vakuutti, että kaikille löytyy jatkossakin töitä.

– Lopetetaan pelkääminen ja nähdään mahdollisuus. Nyt 600 henkilöä vastaa puhelimeen. Jatkossa heitä on 60-80, ja he ohjaavat suoraan oikeaan paikkaan ja tekevät hoidon tarpeen arvioinnin.

Henkilöstö oli ollut yhteydessä myös hallituksen puheenjohtajaan Anneli Kiljuseen (sd.).

– Vuoropuhelu ja osallistaminen on tässä erittäin tärkeää. Se rauhoittaa. Epävarmuus syö energiaa, evästi Kiljunen.

Valtuusto hyväksyi yhtiön perustamisen sekä päätti korottaa Eksoten osuuden yhtiön pääomasta aiemmin päätetystä 100 000 eurosta 200 000 euroon.

Hanke on vielä vaiheessa, eikä Saksela esimerkiksi paljastanut, mitä vaihtoehtoja on keskuksen sijoituspaikaksi.

Hoivakotien asukkaat ja työntekijät rokotettu

Valtuutettuja kiinnosti korona- sekä rokotustilanne.

Hyvänä uutisena Tuula Karhula kertoi, että Eksoten alueella on nyt kaikki julkisten sekä yksityisten hoivakotien asukkaat sekä henkilöstö rokotettu.

Parhaillaan rokotetaan kotihoidon asukkaita ja työntekijöitä.

– Ensi viikolla pääsemme rokottamaan riskiryhmistä elinsiirtopotilaita ja ympärivuorokautisessa hoivassa olevia kehitysvammaisia.

Yli 80-vuotiaita rokotetaan parhaillaan Lappeenrannassa ja Imatralla. Rokoteannoksia on tullut Karhulan mukaan vähemmän, mitä on ilmoitettu. Koronatilanteessa Karhula on huolissaan lähinnä pääkaupunkiseudun huononevan näkymän takia.

– Etelä-Karjalassa ilmeni viime viikolla 16 tartuntaa, joista neljä oli muuntovirusten aiheuttamia.

Kansanedustaja Anneli Kiljunen totesi, että pääkaupunkiseudulla tartunnoista muuntoviruksia on jo lähes puolet.

Valtuustossa vaadittiinkin jo pääkaupunkiseudun sulkemista kevään tapaan.

Kesäsulut jäivät kaivelemaan

Hyvinvointiasemien kesäsuluista päättäminen jäi kaivelemaan joitakin valtuutettuja.

Timo Saksela totesi, että asian valmistelu ei mennyt parhaalla mahdollisella tavalla.

– Jatkossa on hyvä olla tarkat laskelmat taloudellisista vaikutuksista etukäteen.

Sulkupäätös oli tehty niin sanottuna operatiivisena toimena, eikä valtuusto päässyt siihen vaikuttamaan.