AVI vastasi Etelä-Karjalan koronanyrkin huutoon: Sisätiloihin määrättiin tiukkoja rajoituksia maaliskuun loppuun asti

Etelä-Karjalassa kiristetään koronarajoituksia. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) määräsi maakunnan tiloja laajalti suljettavaksi. Ehtona tilojen aukipidolle on rajaus, jonka mukaan tiloissa voi olla samanaikaisesti enintään kymmenen asiakasta tai osallistujaa.

Rajoitusten piiriin kuuluvat huomisesta perjantaista alkaen urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat kuntosalit mukaan lukien sekä yleiset saunat sekä uima-allastilat pukuhuoneineen. Listalla ovat myös kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupassa käymiseen käytettävät tilat.

Rajoitus ulottuu sekä julkisiin että yksityisiin tiloihin. Se on voimassa maaliskuun loppuun asti.

Taustalla kiristynyt koronatilanne

AVIn päätös on vastaus Etelä-Karjalan tilannekuvaryhmän pyyntöön. Ryhmä esitti keskiviikkoiltana ylimääräisen kokouksensa jälkeen aluehallintovirastolle tartuntalain pykälän 58 g käyttöönottoa koko maakunnassa.

Perusteena pyynnölle oli Etelä-Karjalan heikentynyt koronatilanne, mikä on tuonut huolen sairaanhoidon työvoiman riittävyydestä. Koronapotilaiden hoidon tarpeet ovat lisääntyneet maakunnassa.

AVI perustelee päätöstään taudin ilmaantuvuuden kasvulla alueella. Syitä tiukentuneeseen linjaukseen ovat myös epäselvät tartuntaketjut sekä jäljityksen merkittävä kuormittuminen. Myös aluehallintovirasto näkee uhan hoitokapasiteetin riittävyyden vaarantumisesta.

Valvonnasta vastaavat kunnat ja AVI

Uusi tartuntalainpykälä 58g tuo sisätilojen käyttöön ehdottoman kymmenen hengen rajan. Jos toimija ei rajaa henkilömäärää, tilat suljetaan. Rajauksen noudattamista valvovat kunnat yhdessä AVIn kanssa.

Suljettavaksi määrättyjä tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös tilojen sulkemisesta ei koske myöskään ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaan.

Voimassa yhä myös kuuden hengen kokoontumisrajoitus

Etelä-Karjalassa on ollut jo aiemmin voimassa AVIn määräys turvaväleistä huolehtimiseen. Yksityiset ja julkiset toimijat ovat olleet velvoitettuja huolehtimaan tiloissaan, että lähikontaktit henkilöiden välillä voidaan välttää.

Päätös on velvoittanut toimijoita, joiden sisätiloissa on samanaikaisesti ollut yli kymmenen henkilöä. Ulkotiloissa vastaava raja on viisikymmentä henkilöä.

Myös yli kuuden hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset on kielletty. AVIn maaliskuun alussa tekemän linjauksen mukaan pienempiäkin tilaisuuksia tulisi välttää aina, kun se on mahdollista.