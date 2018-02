Nyt Imatralla tuskaillaan, vaikka AMK:n lähtö oli ilmassa jo toissa syksynä — Vuonna 2016 imatralaispoliitikoille tärkeintä oli koulutuksen säilyminen maakunnassa Puolitoista vuotta sitten maakuntaan synnytettiin uutta korkeakoulukonsernia. Imatran yksiköiden tulevaisuudesta ei tuolloin käyty välipuheita. Mika Strandén Lappeenrannan teknillisen yliopiston asemaa maakunnassa vahvistettiin LUT-konsernin synnytyksellä syksyllä 2016. Konserniin kuuluvat tänä päivänä sekä Saimaan että Lahden ammattikorkeakoulut.

Imatralaislähetystö vieraili tällä viikolla opetusministeriön pakeilla vedotakseen ammattikorkeakouluopetuksen säilymisen eteen. Taustalla on Saimaan ammattikorkeakoulun selvitys Imatran opetuksen siirtämisestä Lappeenrantaan.

Imatran kampuksen tulevaisuus näytti epävarmalta kuitenkin jo syksyllä 2016, kun uutta ammattikorkeakoulua muovattiin osaksi uutta Lappeenrannan teknillisen yliopiston vetämää korkeakoulukonsernia. Tuolloin keskeiset imatralaispoliitikot tunnistivat tummat pilvet oman kaupungin koulutuksen päällä, mutta painottivat maakunnan etua.

Ohessa Timo Laitakarin kirjoittama juttu, joka on julkaistu syyskuussa 2016.

Imatran päättäjät tukevat ammattikorkeakoulun siirtoa yliopiston tyttäreksi

Imatran keskeiset päättäjät näyttävät vihreää valoa Saimaan ammattikorkeakoulun ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston liitolle.

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Anna Helminen (kok.) sekä molemmat varapuheenjohtajat Heikki Tanninen (sd.) ja Kari Toivanen (kesk.) korostavat, että maakunnan korkeakoulujen yhteinen etu ajaa tässä asiassa yksittäisen kunnan toiveiden edelle.

— Kuntien näkökulma on tärkeä, mutta maakunnan elinvoimaisuuden kannalta on tärkeämpää, että koulutus ylipäänsä säilyy. Maakunnan elinvoima on tärkeä osa kuntien elinvoimaa, Helminen sanoo.

Hän muistuttaa sekä yliopiston että ammattikorkeakoulun olevan valtakunnallisesti pieniä yksiköitä.

— On järkevää etsiä uudenlaisia toimintatapoja ja vahvistaa koulutuspolitiikkaa maakunnan tasolla.

Imatran vaikutusmahdollisuudet häviävät liitoksessa

Saimaan ammattikorkeakoulun toiminnasta pääosa tapahtuu Skinnarilan kampuksella Lappeenrannassa. Imatran Linnalaan sijoittuvat hotelli- ja ravintola-alan sekä kuvataiteen koulutukset.

Tällä pyritään turvaamaan työpaikat ja opetus maakunnassa. - Heikki Tanninen

Vuosien varrella valtiovalta on ohjannut ammattikorkeakouluja keskittymään yhä suurempiin yksiköihin. Tähän liittyen on myös käyty keskusteluja Imatran yksiköiden kohtalosta.

Jos suunniteltu yliopistokonserni toteutuu ja ammattikorkeakoulu siirtyy kunnilta yliopiston omistukseen vuonna 2018, Imatran kaupungin suorat vaikutusmahdollisuudet ammattikorkeakoulun toimintaan häviävät.

Omistusjärjestelyillä turvataan opetus maakunnassa

Heikki Tanninen korostaa, että omistusjärjestelyiden takana on valtakunnallinen kehitys.

Tanninen muistuttaa, että maakunnan korkeakouluista on käyty keskusteluja vuosien varrella eri opetusministereiden kanssa. Nykyisen hallituksen linjana on hänen mukaansa leikata koulutuksesta.

Lopputulema asioista oli, ettei mitään muuta vaihtoehtoa ole jäljellä.

— Tällä pyritään turvaamaan työpaikat ja opetus maakunnassa, Tanninen sanoo.

Hänen mukaansa neuvottelujen aikana on mietitty sitä, voidaanko kuntien omaisuus luovuttaa noin vain ilmaiseksi.

Nyt neuvoteltu sopimus sisältää omistuksen muuttamisen pääomalainaksi. Järjestely estää yliopistoa esimerkiksi myymästä ammattikorkeakoulun osakkeita tai sulauttamasta sitä johonkin toiseen yksikköön ilman kuntien suostumusta. Tanninen pitää näitä takuita riittävinä.

Imatran kampuksen asema voi olla vaarassa

Kari Toivanen näkee, että korkeakoulukentässä on käynnissä alueiden taistelu.

— Jokainen maakunta yrittää nyt ajaa omaa parastaan. Tämä on meille yksi mahdollisuus, jolla voimme pönkittää oman yliopistomme asemaa.

Toivanen tietää ja myöntää, että Imatran kampusten asema voi tässä pelissä olla vaarassa. Hänen mukaansa mitään välipuheita Imatran säilyttämisestä ei ole neuvotteluissa tehty. Tärkeintä on yliopiston vahvistaminen.

Anna Helminen luottaa siihen, että Imatran yksiköiden tärkeys ymmärretään maakunnassa.

— Matkailulla esimerkiksi on iso merkitys koko maakunnan elinvoimaisuudelle. Olen toiveikas, että tämä tiedostetaan myös tulevaisuudessa.