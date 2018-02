Lemi pyysi selitystä ilmakuvien ylimääräisistä rakennuksista — Seulaan tarttui ulkorakennusten koko kirjo sekä trampoliini, pellillä katettu halkopino ja kuivumaan levitetty pressu Lemi perkaa kiinteistörekisteriään ja etsii luvattomia rakennuksia. Kunnasta löytyy satoja rakennuksia enemmän kuin rekisteri kertoo. Leena Sallinen Lemin kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten kirjo on mitä moninaisin. Asuinrakennuksia ei ole löytynyt, mutta kaikkea muuta on saatu esiin laidasta laitaan. Kuvituskuva.

Lemi on edennyt Savitaipaletta ja Taipalsaarta pidemmälle kiinteistötietojensa perkauksessa. Länsi-Saimaan kunnat alkoivat viime vuonna selvittää, paljonko niiden rekistereistä puuttuu olemassa olevia rakennuksia ja millaisia.

Lemin kiinteistörekisteristä puuttuvien rakennusten kirjo on mitä moninaisin. Rakennusvalvonnan projektityöntekijä Siri Haiko-Kaukinen kertoo, että asuinrakennuksia ei ole löytynyt, mutta kaikkea muuta on saatu esiin laidasta laitaan.

Esiin tulleet rakennukset ovat pääosin aittoja, piha- ja talousrakennuksia sekä grillikatoksia. Joukossa on myös rantasauna ja traktorivarasto. Osa on käytöstä poistettuja rakennuksia: lahonneita, romahtavia ja purkukuntoisia.

Rekisteristä puuttuva rakennus on Haiko-Kaukisen mukaan voinut paljastua myös kuivumaan levitetyksi pressuksi, pellillä katetuksi halkopinoksi tai trampoliiniksi.

Kaikki rekisteristä puuttuvat rakennukset eivät ole luvattomia

Konsulttiyritys CGI kävi kunnan toimeksiannosta läpi ilmakuvatiedot sekä verottajan ja kunnan rekisterit ja vertasi tietoja keskenään.

Seulonnassa löytyi lähes 400 tapausta, joissa tiedot eivät täsmänneet keskenään. Ne päätyivät tarkasteluun.

Kunnan kiinteistörekisteristä puuttuvia rakennuksia on Haiko-Kaukisen mukaan noin 300. Se ei suinkaan tarkoita, että kaikki olisivat luvattomia.

Kunnan selvityspyyntöön pitää vastata

Kunta on lähettänyt sadoille kiinteistönomistajille kirjeen, jossa se pyytää selvitystä ylimääräisistä rakennuksista.

Vastausprosentti on ollut noin 70, joka Haiko-Kaukisen mukaan on hyvä määrä. Vastaamatta jättäneille on lähtenyt huomautuskirje. Jos siihen ei vastata, kunta tekee tarkastuskäynnin paikan päällä kevään ja kesän aikana.

— Jos kyselyyn jättää vastaamatta, ei pääse kuin koira veräjästä.

Haiko-Kaukinen pitää vastaamista tärkeänä yksin sen takia, että halkopinot ja muut virheelliset ilmakuvahavainnot paljastuvat.

Kunta on saanut kiinteistönomistajilta monenlaisia vastauksia. Osa on vieraillut paikan päällä Haiko-Kaukisen luona selvittämässä asian.

— Olemme saaneet liitteenä rakennusten kuvia, joissa on viimeisen päälle mitatut tiedot. Pohjapiirustuksiakin on lähetetty, vaikkei niitä vaadittu. Meille on tullut myös hyvin vaikeaselkoisia vastauksia.

Vastareaktioita ja kiukkuista palautetta on tullut vähän.

— Joku on vastannut, että asia ei kuulu teille. Tästä voi päätellä, että jotain salattavaa löytyy.

Leena Sallinen Osa Lemillä esiin tulleista rakennuksista on käytöstä poistettuja rakennuksia: lahonneita, romahtavia ja purkukuntoisia. Arkistokuvan talo ei liity tapaukseen.

Rakennukset arvioidaan tapauskohtaisesti

Lemillä kiinnostus kohdistuu vuodesta 1999 lähtien tehtyihin rakennuksiin ja niiden kokoon.

Kunta arvioi rekisteristä puuttuvat uudehkot rakennukset yksilöllisesti, että tarvitaanko niihin lupaa. Samalla tutkitaan, mitä valmistumisvuonna voimassa ollut rakennusjärjestys sanoo lupien tarpeesta. Esimerkiksi grillikatos vaatii joissakin tapauksissa luvan.

— Kaikki arvioidaan tapauskohtaisesti: alueen kaava, kunnan rakennusjärjestys, huvimajat jokainen erikseen sekä onko tulisijaa vai ei ja minkä kokoinen rakennus on. Yllättävän paljon on jo löytynyt jälkeenpäin luvitettavaa, Haiko-Kaukinen sanoo.

Vaikka rakennuksella ei olisi enää verotusarvoa tai se ei tarvitse lupaa, se on Haiko-Kaukisen mukaan hyvä saada kiinteistörekisteriin. Vähäarvoinenkin rakennus sisältyy rakennusoikeuden määrään esimerkiksi rantatonteilla.

Savitaipale on kiinnostunut rakennuksista, joilla on verotusarvoa

Savitaipaleen kunta lähettää selvityspyyntöjä kiinteistönomistajille kevättalven, kevään aikana. Kuntaa kiinnostavat ne rekisteristä puuttuvat rakennukset, joilla on verotusarvoa, eivät muut.

— Verottaja antoi meille neuvoksi, että vanhoihin ja vähäpätöisiin rakennuksiin ei kannata tuhlata aikaa. Kiinnitämme huomiota 1990-luvun lopulta lähtien tehtyihin vapaa-ajan asuntoihin, saunoihin ja suurempiin rakennuksiin, teknisen osaston palvelusihteeri Airi Nikkilä kertoo.

Hän kertoo esimerkkinä, että alle kymmenen neliömetrin ulkorakennuksiin ei tarvinnut hakea Savitaipaleella lupaa 1970—1980-luvuilla. Siksi näihin rakennuksiin ei puututa takautuvasti.

Projektityöntekijä Eetu Hölsä on tehnyt kiinteistöselvitystä insinööriopintojensa ohessa. Rekisteristä löytymättömien, verotusarvoisten rakennusten lisäksi selvitetään muitakin tietoja.

Paikka-, osoite- ja omistajatiedot ajan tasalle samalla kertaa

Savitaipaleella on Hölsän mukaan runsaasti paikkatietoja vailla olevia rakennuksia, esimerkiksi monet talousrakennukset. Niiden sijainti voidaan tämän prosessin aikana määrittää tarkasti, kun ne on nyt sijoitettu tontin keskipisteeseen.

— Tarpeen vaatiessa kiinteistön osoitetiedot päivitetään. Myös tiedot omistajista voivat olla vanhentuneita, sillä pienet kunnat eivät saa kovin nopeasti tietoa omistajanvaihdoksista.

Kunta perkaa kiinteistörekisterin epäselvyyksiä osa-alueittain.

Työ alkaa Hölsän mukaan asemakaava-alueilta, koska sieltä löytyy eniten uusia ja verotusarvoa sisältäviä rakennuksia. Sen jälkeen tarkasteluun tulevat ranta-alueet. Savitaipale on Lemin tapaan teettänyt alkukartoituksen CGI-yhtiöllä.

Leena Sallinen Lappeenrannassa kiinteistörekisterin ajan tasalle saattaminen kestää vuosia. Kuvassa Kimpisenkadulla ollut purkutuomion saanut Hämäläisen talo. Arkistokuva.

Taipalsaarella selvitys kestää pitkään, kysely lähetetty kaikille kiinteistöille

Taipalsaarella rekisteristä puuttuvien rakennusten perkaus on suuri työmaa. Tekninen johtaja Samuli Kakko kertoo, että viime kesänä aloitettuun työhön on varattu kaksi vuotta aikaa.

Kunta on tehnyt selvityksen itse. Kaikille kiinteistönomistajille lähti kirje, jossa näitä pyydettiin tekemään selkoa rakennuksistaan. Kirjeitä lähti Kakon sanojen mukaan useampi tuhat.

Omistajilta saatuja tietoja verrataan eri rekistereiden tietoihin. Jos eroavuuksia löytyy, selvitystyö jatkuu.

— Mitään karkeita juttuja ei ole ainakaan vielä tullut esille. Joitakin epäselviä tapauksia ja puutteita on löytynyt, samoin virheellisiä merkintöjä rekisterissä.

Ensi kesänä tehdään maastomittauksia kiinteistöillä. Työn ohessa kartoitetaan myös jätevesiasioita. Kakon mukaan veroviranomaiset arvioivat, onko kiinteistöveroja perittävä takautuvasti sellaista rakennuksista, joilla on verotusarvoa ja jotka eivät ole olleet rekisterissä.



Lappeenrannassa kiinteistörekisterin ajan tasalle saattaminen kestää vuosia.

Luumäki valmistelee asiaa, mutta työtä ei ole vielä aloitettu. Parikkalassa asia tulee lähivuosina ajankohtaiseksi. Ruokolahdella ja Imatralla luvattomia rakennuksia ei ole järjestelmällisesti etsitty.

Rautjärven rakennustarkastaja Pasi Kautto tarkastelee asiaa muun työn ohessa. Varsinaista rekisteripäivitystä ei ole Rautjärvellä suunnitteilla, mutta asiasta on ollut puhetta.