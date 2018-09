Lappeenrannan kaupunki suunnittelee 4—5-vuotiaille lapsille luontoryhmiä. Ryhmien ja niitä varten rakennettavien kotien määrä päätetään perheiden kiinnostuksen mukaan. Rutola on kodan sijoituspaikaksi varteenotettava ehdokas myös siksi, että Sammonlahden alueella päivähoidon kysyntä on kova.

Lappeenrannan varhaiskasvatus alkaa vaalia lasten luontosuhdetta uudella tavalla. Noin 4–5-vuotiaille lapsille suunnitellaan luontoryhmiä, joita varten rakennettaisiin enintään kolme kotaa eri puolille kaupunkia.



Luontoryhmien on tarkoitus aloittaa vuoden päästä syksyllä, ja kota-rakennuksissa osa- tai kokopäiväiset lapsiryhmät voisivat toimia ympäri vuoden. Ryhmien ja niitä varten rakennettavien kotien määrä tarkentuu perheiden kiinnostuksen mukaan.

Kotien alustavat sijaintivaihtoehdot ovat Rutolan Myllylampi, Tyysterniemen kärki ja metsäalue Karhuvuoressa. Lappeenrannan Toimitilat Oy:n Jukka Mielikäinen kertoo, että rakentamiseen on myönnetty kaupungin strategiarahoituksesta 75 000 euroa sillä evästyksellä, että osa kodista tulisi rakentaa geopark-kohteiden yhteyteen.

— Lappeenrannassa on yhdeksän geopark-kohdetta. Niistä luontoryhmille soveltuvaksi alueeksi on arvioitu Rutolan Myllylampi. Jokaisen kodan on tarkoitus olla myös kuntalaisten käytössä varhaiskasvatuksen toiminta-ajan ulkopuolella, Mielikäinen sanoo.





Mielikäisen mukaan Rutola on vahva ehdokas kodan sijoituspaikaksi myös siksi, että Sammonlahden alueella päivähoidon kysyntä on kova. Luontoryhmistä on tarkoitus muodostaa normaalien päiväkotiryhmien kokoisia eli noin 20 lapsen ryhmiä.

Aito kota suunnitelmissa, ei kodan näköinen talo — perheiden ja lasten tulee olla luontohenkisiä

Kotamaiset rakennukset ovat yleisiä virkistyskäytössä esimerkiksi taukopaikkana. Tyypillinen kota on puurakenteinen monikulmainen rakennus, jossa tulisija on keskellä ja penkit kiertävät seiniä pitkin. Mielikäisen mukaan lähtökohtana on, että kodista tehtäisiin mahdollisimman tavallisia kotia, ei kodan näköisiä taloja.

— Niihin ei tule sähköä, ei viemäriä, ei vettä. Kotia löytyy ylipäätään monentasoisia, suunnilleen omakotitaloja, mutta sellaista me emme ole tekemässä. Perheiden, jotka haluavat tähän mukaan, pitää olla luontohenkisiä, Mielikäinen sanoo.



Luontoryhmien toiminta edellyttää perheiltä tavallista enemmän sitoutumista. Esimerkiksi lasten vaatteisiin ja muihin varusteisiin voi liittyä erityistarpeita ja -kuluja. Päivähoitomaksu luontoryhmässä on kuitenkin samansuuruinen kuin tavallisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä.

Metsässä leikkiminen vähentää negatiivista energiaa

Lappeenrannan vs. varhaiskasvatusjohtaja Mirva Nousiainen kertoo tiedotteessa, että kaupunki haluaa luontoryhmillä paitsi edistää lasten luontosuhdetta myös lisätä perheiden valinnan mahdollisuuksia.

— Metsässä leikkimisen ja liikkumisen on todettu parantavan lasten sosiaalisia valmiuksia ja vähentävän negatiivista käyttäytymistä, kuten kiusaamista. Myös monet huoltajat ja lapset arvostavat luontoa hyvänä kasvuympäristönä, Nousiainen sanoo.



Luontoryhmien henkilökunta valikoidaan ensisijaisesti nykyisestä varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstöstä. Valitut työntekijät koulutetaan luontoryhmätoimintaan, ja he saavat osallistua sen suunnitteluun.

Mallia Hämeenlinnan varhaiskasvatuksen metsäryhmistä

Hämeenlinnan kaupungin varhaiskasvatuksessa on ollut kota-rakennuksessa osa-aikaisesti toimivia luontoryhmiä vuodesta 2005. Kokemukset luontoryhmistä ovat olleet hyviä, ja kiinnostuneet perheet osaavat jo hakeutua niihin.

— Metsä on mieletön oppimisympäristö. Periaatteessa luontoryhmä sopii kaikenlaisille lapsille, mutta jos on esimerkiksi hirveän paha astma, on syytä miettiä asiaa tarkasti, kertoo päiväkodin johtaja Katri Aronen Hämeenlinnan varhaiskasvatuspalveluista.



Hämeenlinnassa luontoryhmäläiset viettävät kodassa osan päivästä. Esimerkiksi ruokailu hoidetaan niin, että osa hakee ruuan maitokärryillä kodalle ja osa ruokailee päiväkodilla, Aronen kertoo.

Lappeenrannassa suunnitelmat luontoryhmien toiminnan ja käytännön asioiden osalta ovat vielä alkutekijöissään.

Perheiden mielipiteitä ja kiinnostusta kysytään nyt, varsinainen ryhmiin haku myöhemmin

Lappeenrannan varhaiskasvatuspalveluissa selvitetään parhaillaan perheiden kiinnostusta ja toiveita luontoryhmiin liittyen. Kiinnostuksen ja mielipiteet voi kertoa sähköisessä kyselyssä Lappeenrannan kaupungin verkkosivujen kautta 1. lokakuuta mennessä.

Kaupunki kartoittaa kyselyssä kiinnostusta sekä ehdotuksia ja toiveita esimerkiksi kotien sijaintiin ja luontoryhmien toimintaan liittyen. Varsinaisesta luontoryhmiin hakemisesta kaupunki tiedottaa myöhemmin.