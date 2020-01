Sanomalehtiviikolla koululaiset ääneen — Etelä-Saimaa toivoo nuorten mielipiteitä ajankohtaisista aiheista

Etelä-Saimaa haastaa alueen koululaiset kirjoittamaan mielipidekirjoituksen tulevalle sanomalehtiviikolle. Viikkoa vietetään 3.—7. helmikuuta.

Mielipidekirjoituksen laatiminen on hyvä tehtävä jo sanomalehtiviikkoa edeltäville oppitunneille vaikka äidinkielessä tai yhteiskuntaopissa. Hyvä kirjoitus on tiivis, enintään 2 500 merkin pituinen teksti, jossa on selvä mielipide.

Opettaja voi halutessaan lähettää oppilaitten kirjoituksia kootusti osoitteeseen lukijat@esaimaa.fi. Kirjoitukset kannattaa lähettää toimitukseen 30.1. mennessä.

Kirjoituksissa pitää olla mukana kirjoittajan yhteystiedot, koulu ja luokka.

Kirjoituksia julkaistaan paperilehden mielipidesivuilla ja esaimaa.fi-verkkosivuilla.

Sanomalehtiviikko on sanomalehtien ja koulujen tärkein yhteiskampanja — ja yksi suurimmista mediakasvatustapahtumista koko Suomessa. Tänä vuonna teemana on ilmastonmuutos.

Lisätietoa viikosta osoitteessa https://sanomalehtiopetuksessa.fi/fi/sanomalehtiviikko/