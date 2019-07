Ruokolahden kuntapoliitikot ovat tyytyväisiä Tuomo Sallisen työpanokseen, mutta kehujen seassa on huoli siitä, kuinka pitkään suosittu kunnanjohtaja pitäjässä viihtyy

Tuomo Sallinen aloitti Ruokolahden kunnanjohtajana viime vuoden elokuussa. Ensimmäinen vuosi on ollut työntäyteinen, mutta myös tulosta on syntynyt: sote-kiinteistökaupat ovat edenneet, kaavoitushankkeita on saatu jalalle ja valokuituverkkoa ollaan rakentamassa. Sallinen vakuuttaa, että vaikka hän on saanut työtarjouksia muualta, hänellä ei ole kiirettä vaihtaa työpaikkaa.