Ennätyksellisten sateiden pehmittämä maa vaikeuttaa puunkorjuuta Etelä-Karjalassa — Puuta jouduttu vyöryttämään pohjoisesta etelän tehtaille Puunkorjuu ja -kuljetukset kaipaavat vähintään parin viikon pakkasjaksoa. Jos lauha sää jatkuu, talvihakkuut saattavat jäädä väliin. Mika Strandén Taipalsaaren Saikkolassa Pasi Heikkonen pääsi metsökoneella töihin tiistaina.

Puunkorjuu ja puunkuljetukset ovat vaikeutuneet loppuvuoden pitkittyneen kelirikkokauden takia.

Ennätykselliset sateet ovat pehmittäneet maaston ja metsäautoteiden rungot.

Esimerkiksi Stora Enso on reagoinut tilanteeseen niin, että puuta jouduttu vyöryttämään jalostettavaksi etelän tehtaille jonkin verran pohjoisempaa, Keski-Suomesta ja Pohjois-Karjalasta.

Ostopäällikkö Antti Rantanen Stora Enson Lappeenrannan tiimistä lisää, että yhtiön omakorjuu on toiminut niistä tienvarsivarastoista, joista sitä näissä oloissa saadaan liikkeelle.

— Puuta riittää, vaikka maaston märkyys ei ole tehnyt puuhuollosta helppoa. Perinteiset talvileimikot saavat kuitenkin vielä odottaa.

Korjuuesimies Arto Innanen MHY Etelä-Karjalasta kuvailee puunkorjuun tämänhetkisiä olosuhteita rypemiseksi.

Maasto upottaa, vaikka metsätyökoneet yrittäisivät tehdä oksista kulkuväylille kantavaa patjaa.

— Paikoin on päästy töihin, paikoin jouduttu keskeyttämään.

Pakkasta toivotaan kerryttämään routaa





Metsäalan ammattilaiset toivovat ja odottavat, että pakkaset tulisivat ennusteen mukaan ensi viikolla. Pelkkä parin päivän pyrähdys kylmään säähän ei riitä.

Arto Innanen arvioi, että noin 15 asteen pakkasen pitäisi jatkua vähintään kaksi viikkoa. Se riittäisi kerryttämään maahan routakerroksen.

— Jos toivoa saa, niin kirkas pakkassää olisi paikallaan. Jos lunta sataa lisää eristeeksi, se hidastaa maan jäätymistä, jatkaa Antti Rantanen

Suotuisissa oloissa myös talvihakkuut pääsisivät alkamaan. Korjuukausi olisi Innasen mukaan kohtuullinen, mikäli sitä jatkuisi helmikuun puolivälistä huhtikuun puoliväliin.

Stora Enson ostopäällikkö Antti Rantanen pohdiskelee, että jos kunnon talvea ei tule, talvihakkuisiin saattaa tulla välivuosi. Muun muassa pehmeille suo- ja turvemaille sekä peltojen taakse päästään vain, jos maa routaantuu kunnolla.

Mika Strandén Muutamissa kohteissa metsätyöt on jouduttu jopa keskeyttämään upottavan maaston takia. Puiden hakukin voi olla hankalaa, jos puut pitää noutaa kelirikkoisten teiden varrelta.

Sopeutumista kelirikkoon





Viime vuosina nimenomaan pitkittyneeseen kelirikkoon on jouduttu totuttelemaan. Korjuuesimies Arto Innanen MHY Etelä-Karjalasta korostaa, että käytännössä sulan maan aikaa on yhdeksisen kuukautta, ja kelirikon osuus on kasvanut.

— Metsäyhtiöt ovat ahkerasti hakeneet kesällä hakattavia kohteita ja ne alkavat olla jo kortilla.

Ostopäällikkö Antti Rantasen mukaan tulevaisuudessa joudutaan yhtä useammin miettimään, onnistuvatko ns. kesähakkuut.

— Olosuhteisiin pitää sopeutua. Tehtaat tarvitsevat tuoretta puuta ympäri vuoden.

Maaston märkyyttä vastaan teknisinä apukeinoina ovat erilaiset leveämmät telat, joiden ansiosta metsätyökoneet pärjäävät paremmin.