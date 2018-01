Attendon suunnittelema 40 asunnon mielenterveysyksikkö saa Imatralla asiakkaansa tarjouskilpailussa hävinneiltä pieniltä palvelun tarjoajilta Hannu Ojala Saija Hyvättinen ja Tarja Sotarauta tuskailivat tiistaina uuden työvuorolistan kannssa. Talous pakotti pudottamaan listalta yhden vuoron.

Imatran Vuoksenniskalla toimivan Salokodin työvuorolistalta ei riitä tunteja enää ensi kuussa kahdelle työntekijälle.

Salokoti on vuodesta 2005 tarjonnut ympärivuorokautista tuettua asumispalvelua mielenterveyskuntoutujille. Sen palkkalistoilla on tällä hetkellä yhdeksän työntekijää ja asiakaspaikkoja on 19.

— Kannattavuusraja on 12 asiakasta, tällä hetkellä asiakkaita on 10, kertoo Saija Hyvättinen yrityksensä vaikeasta tilanteesta.



Salokoti ei päässyt Eksoten viime kesänä järjestämässä kilpailutuksessa sosiaali- ja terveyspiirin palveluntarjoajaksi.

Samoin kävi Kakspy Palvelut Oy:lle, joka tarjoaa Mansikkalassa asumisvalmennusta mielenterveyskuntoutujille. Potin Imatralla vei terveydenhuolto- ja hoitopalvelualan suuryritys Attendo Oy.

Kilpailutuksessa hävinneisiin yrityksiin ei enää tämän vuoden puolella ole voitu ohjata uusia asiakkaita.

Attendon yllätys ei ollut yllätys

Attendo yllätti Imatran kaupungin uutisella rakentaa 40 asunnon mielenterveysyksikkö Havurinteelle Vuoksenniskalle.

Eksoten hallituksessa istuvalle Heikki Tanniselle (sd.) asia tuli täytenä yllätyksenä.

Myös Eksoten toimitusjohtaja Pentti Itkonen ihmetteli uutisen kuultuaan, mistä Attendo aikoo saada asiakkaat uuteen yksikköön, jonka on määrä valmistua ensi vuoden puolella.

Uusia asiakkaita ei tule ja vanhat ohjataan Attendolle, kun sieltä vapautuu paikkoja.



Salokodissa ei ole harhakuvitelmia siitä, kuinka heidän on käymässä uudessa tilanteessa.

— Uusia asiakkaita ei tule ja vanhat ohjataan Attendolle, kun sieltä vapautuu paikkoja. On sanottu, että lähteminen on vapaaehtoista, mutta ei se sitä ole ollut tähänkään saakka. On vain ilmoitettu, että asiakas lähtee parin päivän päästä, päivittelee tilannetta työsuojeluvaltuutettu Tarja Sotarauta.

Hän muistaa myös tilanteen, jossa henkilökuntaa on moitittu siitä, että asiakkaita ei ole riittävästi motivoitu lähtemään tutusta ympäristöstä.

— Eksote näyttää pyrkivän kodinomaisuudesta takaisin laitosmaisuuteen, Sotarauta epäilee.



Yrittäjä Saija Hyvättisen mielialaa synkistää tilanne, että Salokoti joutuu tällä hetkellä toimimaan täysin näköalattomasti.

— En osaa sanoa tulevaisuudesta mitään.

Oudoksi tilanteen tekee hänen mielestään se, että sairaalassa osastolla oli henkilökunnan antamien tietojen mukaan potilaita, joita voitaisiin siirtää palveluyksiköihin. Tämä on kuitenkin tällä hetkellä mahdotonta, koska ei ole vapaita paikkoja.

Attendo ei tarvitse kaavamuutosta

Attendo ei tarvitse kaavamuutosta rakennushankkeelleen Havurinteelle.

Voimassa olevassa kaavassa tontti on varattu liike ja asuinrakentamiseen.

Rakennusoikeutta tontilla on 13 600 kerrosneliömetriä.



— Nykyinen kaava sallii asumisen ja liiketoiminnan, mikä mahdollistaa palvelutalon ja asuntojen rakentamisen, rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalainen selventää kaavavalmiutta.

Imatran kaupungin päätöksenteossa asiaa käsitellään normaalina rakennuslupa-asiana.



Kiinteistön omistaja on saanut purkuluvan nykyiselle rakennukselle joulukuun 27. päivänä.

Tontin omistava kiinteistöosakeyhtiö ei ole vielä hakenut rakennuslupaa kohteeseen. Työt tontilla on määrä aloittaa ensi kesänä.