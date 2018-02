Influenssa jyllää yhä Etelä-Karjalassa — lappeenrantalainen Tommi Rissanen hämmästyi päivystyksessä jaossa olleista hengityssuojista, Eksoten mukaan kyseessä varotoimi B-virus on aiheuttanut erityisesti vanhusväestölle jälkitauteja, kuten sydäninfarkteja, ja vienyt ihmisiä sairaalahoitoon. Kai Skyttä Influenssa jyllää Etelä-Karjalassa. Kuvituskuva.

Lappeenrantalainen Tommi Rissanen koki pienoisen yllätyksen, kun hän joutui menemään sunnuntai-iltana lapsensa korkean kuumeen ja hengitysvaikeuksien takia Etelä-Karjalan keskussairaalan päivystykseen.

— Aulassa oli lappu, jossa kerrottiin influenssavaarasta ja jaossa oli hengityssuojaimia, kertoo Rissanen.

Rissasen mukaan monet sekä henkilökuntaan kuuluvat että potilaat käyttivät kasvoille asetettavia suojaimia. Hän ei muista koskaan aiemmin nähneensä vastaavia suojuksia päivystyksessä.

— Lastenlääkäri kertoi, että erilaisia viruksia on nyt liikkeellä runsaasti.

Kyseessä varotoimi

Suun eteen laitettavat hengityssuojaimet ovat oikealta nimeltään kirurgisia suu-nenä-suojaimia.

— Niiden tarkoitus on estää pisaroiden lentäminen potilaasta toiseen, kertoo infektioylilääkäri Pekka Suomalainen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiristä (Eksote).

Suomalaisen mukaan hengityssuojaimet eivät ole päivystyksessä jatkuvasti käytössä, vaan tarvittaessa tilanteen mukaan esimerkiksi silloin, kun kun samassa tilassa on paljon henkilöitä, joilla epäillään olevan influenssaa.

— Siitä lähdetään, että sairaalassa tapahtuvia influenssatartuntoja pitää välttää muilla tavoin. Esimerkiksi niin, että henkilökunta rokotetaan influenssaa vastaan.

Terveyskeskuksissa suojuksia ei ole käytössä, sillä siellä odotusajat ovat lyhyempiä ja väkeä on vähemmän kuin päivystyksessä.

Influenssa jyllää yhä

Influenssaepidemia jyllää edelleen Etelä-Karjalassa.

— B-viruksen osalta epidemia on saavuttanut jo huippunsa, ja sen määrä vähenee, kertoo Suomalainen.

Sen sijaan A-viruksen osalta vielä odotellaan, tuleeko muutamassa viikossa esiin lisää tapauksia.

— A-virusta on ollut liikkeellä tasaisesti. Nyt odotamme, ryöpsähtääkö viruksen määrä vielä korkeaksi, vai ei.

Kaiken kaikkiaan Etelä-Karjalassa on päästy influenssan kanssa helpommalla kuin viime vuonna. Seuraavat 2—5 viikkoa näyttävät tilanteen lopullisesti.

A-virus voi aiheuttaa sellaisenaankin vakavia oireita. B-virus on A:ta lievempi, mutta siihekin liittyy erilaisia jälkitauteja.

Kymmeniä ihmisiä on ollut sairaalahoidossa influenssan takia Etelä-Karjalassa. Influenssa on aiheuttanut päänvaivaa erityisesti vanhusväestölle, sillä B-virus on aiheuttanut erityisesti perussairauksien pahenemista.

— Esimerkiksi diabeteksen pahentumista ja sydäninfarkteja.