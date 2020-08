Salibandymaila kolmella eurolla ja retkituolit raveihin – Kirpputoreja järjestetään Lappeenrannassa vain elokuun ajan, eikä jatkosta ole vielä tietoa

Salibandymaila on tiukasti kainalossa, kun Maiju Heikkinen neuvottelee sen hinnasta Lappeenrannan kauppatorilla sunnuntaina.

– Sopiiko kolme euroa?

Se sopii, ja kaupat syntyvät.

Sunnuntaiaamun kirpputorilta oli löytynyt mailan lisäksi paljon muutakin matkaan esimerkiksi kirja ja minikokoinen hiustenkuivaaja. Salibandymailalle oli kuitenkin varsinaista tarvetta, sillä Heikkinen harrastaa salibandya.

Heikkinen on kotoisin Lappeenrannasta, mutta asuu nykyisin Lahdessa. Hän kertoo kiertelevänsä kirpputoreilla melko aktiivisesti.

– Koronan takia kirppareita ei vain ole nyt ollut, ja nettikirppareita en oikein käytä, Heikkinen kertoo.

Mika Strandén Maiju Heikkinen kertoo tehneensä sunnuntain ostoksensa hyvällä hinnalla.

Löytöjä viereisestä kojusta

Myös Tuulikki Kemppi on tehnyt runsaasti löytöjä kirpputorilta. Matkaan on tarttunut muun muassa vaaleanpunainen lelutalo, jolla lapsenlapset pääsevät leikkimään mummilla kyläillessään. Lisäksi ostoskassista löytyy hevosaiheiset pussilakanat, pehmoleluja sekä kokoon taitettavat retkipenkit.

– Jos lähden raveihin, eikä ole istumapaikkoja, voin ottaa nämä mukaan ja istuen vahtia näitä lapsenlapsia, Kemppi naurahtaa.

Mika Strandén Tuulikki Kemppi teki kirpputorilta löytöjä lähinnä lapsenlapsilleen. Kuvassa Kempin kanssa lapsenlapset Silja (vas.), Essi ja Helmi Kaipia.

Lotta ja Saima Lähde olivat puolestaan itse myyntipuuhissa Kauppatorilla. Tytöillä on myynnissä pieneksi jääneitä vaatteita ja kenkiä sekä esimerkiksi suuri lintutaulu. Myyntipaikka varattiin mukana olleen äidin mukaan perjantaina.

Lotta ja Saima kertovat kaupan käyneen aurinkoisena sunnuntaina niin hyvin, että tienattua rahaa on päästy käyttämään myös omiin ostoksiin. Saima esittelee ostamaansa upeaa kulhoa, jossa oli vihreän ja violetin värisiä kuvioita.

– Ostin tämän tuosta viereiseltä myyjältä. Tämä maksoi 40 euroa.

Kolmikko oli mielissään siitä, että kirpputoritapahtumia pystytään järjestämään Lappeenrannan kirpputorilla.

– Nämä perinteiset kirpputorit on siitä hyviä, että jokaista tuotetta ei tarvitse hinnoitella yksitellen etukäteen, Mari Lähde toteaa.

Mika Strandén Saima Lähde esittelee ostamaansa kulhoa siskolleen Lotta Lähteelle. Mari Lähde (oik.) kertoo pesseensä kaikki myynnissä olevat vaatteet edellisenä päivänä koronapandemian vuoksi. – Voi sitten myydä varmasti puhdata tavaraa.

Voisiko kirpputoreja olla arkisin?

Kirpputoreja ei järjestetty koronapandemian vuoksi Lappeenrannassa keväällä ja alkukesästä lainkaan. Ensimmäistä kertaa kirpputori järjestettiin elokuun ensimmäisenä sunnuntaina, ja niitä on luvassa kuun viimeiseen sunnuntaihin saakka.

– Kaksi viikonloppua taitaa siis olla vielä jäljellä, apulaistorivalvoja Reijo Myllykoski toteaa.

Sen jälkeen on epäselvää, järjestetäänkö kirpputoreja syksyllä. Tavallisesti niitä on pidetty aina lokakuun lopulle saakka. Joinakin vuosina on kokeiltu arkisin myös iltatoreja, mutta niille ihmiset eivät Myllykosken mukaan löytäneet tietään kovin hyvin. Hän muistuttaa, että jotkut torimyyjät, esimerkiksi vihanneskauppiaat ovat toki torilla monesti alkuiltaan asti.

Iltakirppikset eivät oikein ole toimineet

Kauppatorin kirpputorin alkamisaikaa on myöhäistetty jo aiemmin, ja nykyisin myynti alkaa kello kahdeksan aamulla.

Onko kirpputorien pakko alkaa niin aikaisin? Tulisiko paikalle enemmän ihmisiä, jos tori alkaisi vasta myöhemmin sunnuntaiaamuna?

– En usko. Miun mielestä torikauppa on sellainen, että se alkaa aikaisin aamulla. Erilaisia mallejahan tähän on olemassa, mutta tämä on varmasti paras systeemi.

Aikaisin aamulla alkavat kirpputorit vilkastuttavat koko Kauppatoria. Torin laidalla Mandyn ja Rebekan Puodissa riittää asiakkaita sunnuntaiaamuna.

Rebekka Sorsa kertoo, että mikäli kirpputoria ei sunnuntaiaamuisin olisi, myös kioskissa olisi vähemmän asiakkaita.

– Kyllä nämä tuo paljon elämää tänne, että miksei voisi arkenakin vaikka olla?, Sorsa pohtii.

Mika Strandén Apulaistorivalvoja Reijo Myllykoski kertoo työskennelleensä torilla yli 15 vuoden ajan. Hänen mielestään kirpputorit ja torikauppa kuuluvat aikaiseen aamuun.

Nettivaraus myyntipaikoille toimii hyvin

Myllykoski kertoo, että kuluvan kesän ainokaisilla kirpputoreilla elokuussa myyjiä on ollut noin viisikymmentä per sunnuntai. Myllykoski muistelee, että 2000-luvun alkupuolella kauppiaita saattoi olla jopa yli 250. Tuolloin kauppiaat saivat valita minkä tahansa myyntiruudun paikalle saapuessaan. Myyntipaikoista maksettiin siten, että torivalvoja kiersi kauppiaiden myyntiruuduilla rahastamassa paikasta.

– Silloin saattoi mennä useita tunteja kun kiersi rahastamassa maksua kirpputorimyyjiltä. Paikkoja meni varmasti paljon ilmaiseksikin.

Mika Strandén Sunnuntaina kirpputorilla oli paljon kauppiaita, mutta tyhjiäkin myyntiruutuja oli jäljellä.

Nykyisin myyntipaikan pystyy varaamaan ennakkoon netistä. Paikkojen ennakkomyynti alkaa saman viikon tiistaina ja päättyy aikaisin kirpputoriaamuna sunnuntaina. Osa myyntiruuduista myydään edelleen vasta paikan päällä torilla.

Ihmiset ovat Myllykosken mukaan löytäneet nettivaraamisen hyvin. Käytäntö on ollut käytössä viime kesästä lähtien. Katokselliset myyntipaikat menevät heti, sillä ne ovat turvallisia vaihtoehtoja esimerkiksi epävakaista säätä silmällä pitäen.

– Tänäänkin vain kolme paikkaa ennakkomyynnistä oli aamulla myymättä, Myllykoski kertoo.