AVIn mukaan Attendo Hopeahelmen paikkarakenne ei vastaa sille myönnettyä toimilupaa. Etelä-Suomen aluehallintovirasto (AVI) määräsi lappeenrantalaisen ikäihmisten asumisyksikön palauttamaan paikkarakenteen sille myönnetyn luvan mukaiseksi.

AVI kertoo tiedotteessa, että ympärivuorokautisia asiakaspaikkoja on vähennetty ja asiakkaita on otettu kevyempään palveluasumiseen, vaikka asiakkaiden toimintakyky ja palvelutarve ovat edellyttäneet ympärivuorokautista hoivaa ja valvontaa. AVIn mukaan myös yksikön henkilökuntaa on vähennetty. AVIn mukaan muutokset ovat käyneet ilmi valvonnan yhteydessä.

AVI kertoo, että toimintaan tehtävät oleelliset muutokset edellyttävät luvan lupaviranomaiselta. Hopeahelmen paikkarakenteeseen tehdyt muutokset eivät AVIn mukaan vastaa myönnettyä lupaa.

Hopeahelmi on otettu aluehallintoviraston pitkäaikaiseen valvontaan. AVI kertoo, että valvonnalla varmistetaan että paikkarakenne palautetaan asiakkaiden palvelutarpeen ja hoivan edellyttämälle tasolle sekä luvan mukaiseksi. Siirtymäaikana AVI edellyttää, että Attendo raportoi asiakas- ja henkilökuntatilanteesta sille. AVI ei edellytä asiakkaiden siirtämistä Hopeahelmestä muualle.

