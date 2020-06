Baarit ja ravintolat aukesivat Lappeenrannassa – "Saavatko eläkeläiset kuohuviinistä alennusta?"

Ravintolat avasivat tänään ovensa osittain asiakkaille koronarajoitusten höllentämisen seurauksena.

Kiersimme Lappeenrannassa, jossa asiakkaita oli sekä ruokaravintoloissa että baareissa. Ravintoloissa riitti ihmisiä lounastauolla ja baareissa lomalaiset olivat hyvillä mielin ovien avautumisesta.

Asiakasmäärät kasvoivat, mitä pidemmälle päivä eteni

Kello on 10.30 ja juna-aseman läheisessä McDonald'sissa on muutamia rakennustyöläisiä lounaalla. Osa pöydistä on merkitty huomionauhalla, jotta asiakkaat pitäisivät riittävän turvavälin toisiinsa.

Juna-asemalta keskustaan päin mennessä ruokaravintolat ovat vielä autioina. Lounasaika ei ole vielä päässyt vauhtiin.

Italialaisravintola Ristorante Con Amoren salissa pöytiin on asetettu vesikannut ja lasit. Tunnelma ravintolassa vaikuttaa odottavalta.

Kello on 10.45. Kauppatorilla on jo paljon väkeä torikahveilla. Katsellessa kukkakauppiaita ja jäätelönmyyjiä, tuntuu hetken, että korona on enää vain ikävä muisto.

Mandy ja Rebekan puoti Kauppatorilla on täyttänyt tänään 7 vuotta. Omistaja Hanne Sorsa on avannut kahvilansa ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Auttamassa on Hannen äiti Rebekka.

Normaalisti puoti on avattu huhtikuussa.

– Jännittää vähän muistanko tehdä kaiken oikein, Sorsa sanoo.

Puoti on avannut ovensa kahdeksalta aamulla.

Sorsa kertoo, että vakioasiakkaat saapuvat yleensä yhdeksältä.

– Monet vakioasiakkaat kyselivät jo viime viikolla, milloin avaamme, kun olimme valmistelemassa kahvilaa avajaisia varten.

Pitkän kiinniolon jälkeen tuttuja naamoja saapui tänäänkin entiseen tapaan yhdeksältä.

Puoti on tarkoitus pitää auki lokakuun loppuun asti.

Mika Strandén Hanne Sorsan puoti sai avattua sopivasti 7-vuotissyntymäpäivilleen.

Mika Strandén Monet lähtivät torille.

IsoKristiinassa riitti lounasruokailijoita

Kello on 11.20 ja kauppakeskus IsoKristiinassa näkyy ihmisiä kaikissa auki olevissa ravintoloissa.

Lounasaika on alkanut.

Monessa ravintolassa on ihmisiä työhaalareissa.

Karita, Matti ja Sami ovat Hesburgerissa töistään lounastauolla , vaikkei heillä haalareita olekaan.

Työtoverit syövät usein lounasta yhdessä.

– Yhdessä on hauskempi syödä, Sami sanoo.

Matti kertoo viimeaikoina hyödyntäneensä paljon työpaikan viereisen thaimaalaisen ravintolan noutoruokamahdollisuutta.

– Hampurilaistakin on viimeaikoina kulunut, Sami sanoo.

– Noutoruokaa on tullut syötyä aika paljon, Matti kertoo.

Jätämme kolmikon nauttimaan ruoastaan.

Mika Strandén Karita, Matti ja Sami lounastavat usein yhdessä.

Kauppakeskuksen kahvila Robert's Coffeessa Jenna Komi ja Jutta Nyberg ovat viettämässä vapaapäivää. Komilla on kupissaan chai lattea, Nybergillä Oriental lattea.

Nyberg kertoo keittäneensä lattea kotona, mutta se ei ollut yhtä hyvää kuin kupissa nyt oleva juoma.

Komi ja Nyberg kertovat yleensä käyvänsä usein kahvilla ulkona. Kahviloiden avautumista he ovat odottaneet.

– Myöhemmin menemme ehkä ravintolan terassille, jos ei sada, Komi sanoo.

Mika Strandén Jenna Komi ja Jutta Nyberg viettivät vapaapäiväänsä kahvilassa.

Bar Marix oli keskipäivällä puolillaan

Kello on 12 ja Bar Marix Brahenkadulla on lähes puolillaan asiakkaista.

Ravintolassa Paula Jylhä ja Seija Heikkeri tilaavat lasilliset kuohuviiniä. Naiset ovat selkeästi juhlatuulella.

Juhlan aihe ei ole ainoastaan ravintolan aukeaminen, vaan Heikkerin eläkkeelle jääminen.

– Saavatko eläkeläiset kuohuviinistä alennusta, Heikkeri vitsailee tilatessaan juomaansa.

Baaritiskillä eivät naiset saa juomaansa nauttia. Jakkaroiden päälle on vedetty tästä merkiksi raidallista huomionauhaa.

Jylhä ja Heikkeri ovat siskoksia. Jylhä jäi eläkkeelle 6 vuotta sitten, Heikkeri vapun jälkeen.

Heikkeri kertoo juhlineensa kuukausi sitten eläköitymistään muutaman työtoverinsa kanssa.

– Joimme 10 tuntia skumppaa puistossa, Heikkeri nauraa, jonka jälkeen naiset siirtyvät nauttimaan juomiaan terassin puolelle.

Omistaja Martta Hiltunen kertoo, että kaikki asiakkaat ovat vanhoja tuttuja.

Hiltunen kertoo odotuksiensa kesän suhteen olevan hyvät ja innostuneet.

– Toivottavasti saadaan olla koko kesä auki.

– Toimme eilen ravintolaan terassikalusteita. Monet tulivat kysymään, että kai tekin avaatte huomenna, Hiltunen kertoo.

Hiltunen kertoo asennoituneensa maaliskuun lopulla siihen, että ravintola pidetään seuraavat kaksi kuukautta kiinni.

– Viimeiset kaksi kuukautta olen viettänyt mökillä halkoja tehdessä. Päätin maaliskuussa, kun kesäkuussa avaamme, sitten mennään täysillä.

Mika Strandén Bar Marixin omistaja Maritta Hiltunen toivoo, että baari saa olla kesän auki.

Mika Strandén Ravintolassa turvavälien pitämisestä muistutettiin nauhoilla ja nalleilla

Satamassa oltiin hyvissä ajoin liikenteessä

Kello on 12.00.

Taivas on ollut harmaana pilvistä koko aamupäivän. Aurinko alkaa pilkottaa pilvien välistä.

Satamassa ravintolalaivojen terassit on laitettu valmiina asiakkaita varten.

Ravintolalaiva Prinsessa Armaadan kannella on asiakkaita maltillisesti.

Ravintola on auennut kymmeneltä.

Tiiu ja Verna ovat saapuneet paikalle ensimmäisinä.

– Ennen avaamista ihmisiä alkoi kerääntymään ravintolan edustalle. Kun rikoimme jään ja siirryimme lähemmäksi, ravintolan edustalle muodostui jono, Verna kertoo.

Tiiulla on tuopissa kolmosolutta ja Vernalla siideriä.

Naiset kertovat olevansa lomalla. Kysyessä kuinka kauan he aikovat viihtyä ravintolassa vastaus on: "fiiliksen mukaan".

Ruoaksi Verna tilaa ravintolassa yleensä paistettuja muikkuja ja perunamuusia, mutta nyt Tiiu on saanut hänet kokeilemaan porsaan ylikypsää poskea olutkastikkeessa.

Naiset kertovat, että ruoan ja juoman nauttimisen lisäksi he kokevat tärkeäksi, että he voivat tukea paikallista yrittäjyyttä.

Mika Strandén Lomalaiset Tiiu ja Verna olivat ravintolan ensimmäiset asiakkaat.

Ravintolan toimitusjohtaja Juha Nalli purkaa ravintolatarvikkeita pakettiautosta.

Hän kertoo keväänsä olleen työntäyteinen ravintolan kiinniolosta huolimatta. Hän on viettänyt viimeaikoina paljon aikaa tietokoneen äärellä valmistellessa ravintolan avaamista.

Nallin mukaan epävarmuus siitä, voiko ravintolan avata on luonut kiirettä.

Nalli kertoo odottaneensa varmistusta, saako ravintolan avata, viimeiseen saakka.

– Olemme varastojen suhteen varautuneet normaaliin kesään. Olosuhteista huolimatta uskon, että sää vaikuttaa paljon myyntiin.

Nalli kertoo, ettei ole uskaltanut ladata odotuksia tulevan kesän suhteen.

– Ulkomaalaisten matkailijoiden puuttuminen vaikuttaa myyntiimme. Ulkomaalaisia asiakkaita on eniten heinä-elokuussa. Etenkin venäläisiä käy paljon syömässä.

– Uskon, että voimme korvata ulkomaalaisia suomalaisilla matkailijoilla. Ehkä jotkin perheet käyttävät ulkomaanmatkaan säästämänsä rahat tänä kesänä kotimaanmatkailuun.

Nalli toivoo asiakkaita myös mökkiläisistä. Hän kertoo, ettei kesällä ehdi itse lomailla.

– Hyvä, jos vapaapäiviä edes ehdin viettää.