Etelä-Karjalassa sittenkin vain 17 koronatartuntaa, tällä viikolla todettu kolme uutta tapausta

Yksi tartunta on varmistunut näytteestä, joka on otettu Etelä-Karjalan ulkopuolella. Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita.

Etelä-Karjalassa on nyt varmistettu 17 koronavirustartuntaa. Asia selviää Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin perjantaina päivitetystä tilannekuvasta.

Torstaina 7. toukokuuta on varmistunut yksi uusi tartunta.

Aiemmin perjantaina Eksote tiedotti, että tartuntoja olisi yhteensä 18, mutta tämä tieto tarkentui 17:ksi.

Keskiviikkona ja torstaina Eksote kertoi, että varmistettuja tartuntoja oli 15, kun tartuntoja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan oli 16. Nyt Eksoten taulukossa lukee, että tiistaina 5. toukokuuta on varmistunut yksi tartunta, jonka näyte on otettu Etelä-Karjalan ulkopuolella.

Eksoten alueella tehdyissä testeissä varmistui edellinen koronatartunta maanantaina 4. toukokuuta. Etelä-Karjalan tartuntatilanne pysyi pitkään aloillaan, sillä maanantaita edeltävä tartunta varmistui 9. huhtikuuta.

Sairaalahoidossa ei ole koronaviruspotilaita, Eksote sanoo. Tilanne on rauhallinen, ja alueellinen valmius on hyvä. Eksote on alkanut lisätä kiireetöntä toimintaa varovaisesti.

Päivitetty kello 12.17: Eksote korjaa, että tartuntoja on varmistettu 17, ei 18. Torstaina on varmistunut yksi uusi tartunta ja tällä viikolla tapauksia on ollut yhteensä 3.