Sunnuntaina Saimaa Lifen lomahuoneistoilla Imaralla oli rauhallista. Kohokankaantielle päin ei näkynyt mitään perjantaina sattuneesta onnettomuudesta.

Alueen keskellä olevassa talossa on neljä huoneistoa.

Niistä kolme pysyy toistaiseksi kiinni — kuinka kauan, sitä ei pystytä vielä sanomaan, toteaa Saimaa Lifen lomahuoneistojen myyntikoordinaattori Vitali Vanhanen.

— Tarkastukset aloitetaan alkavalla viikolla. Varmuuden vuoksi koko talosta on nyt sähköt pois. Kolmeen asuntoon tuli vesivahinkoja ja kahdessa haisee savu. Yksi huoneisto on kunnossa.

Myöskään onnettomuuden rahallisia vaikutuksia Vanhanen ei käy vielä arvioimaan.

Piia Kaskinen Kohokankaantielle päin palosta muistuttavat vain ikkunoissa olevat vanerit.

Ruuanlaitto jäi sikseen

Palo sai alkunsa salamasta. Rakennuksen vieressä on metsikkö, ja lomahuoneistojen asukkaat näkivät, kuinka salama iski metsikön puolella olevaan puuhun ja rakennuksen kattoon.

— Lomahuoneiston asukas istui juuri silloin sohvalla tyttärensä kanssa, ja oli aloittelemassa ruuanlaittoa. Hänen mukaansa yhtäkkiä kuulosti siltä, kuin pommi olisi räjähtänyt. Hetken aikaa oli todella valoisaa, ja sähköt katkesivat koko talosta, Vanhanen kuvaa.

Sähköjen katkettua asukas ajatteli myös sulakkeen poksahtaneen, ja jäi asuntoon odottelemaan ukkosen laantumista. Vanhanen kiitteleekin pian salamaniskun jälkeen paikalle sattunutta autoilijaa, joka näki katon olevan liekeissä.

— Hän pysähtyi, meni koputtamaan huoneiston ovelle, eikä ajanut vain eteenpäin.

Salamaniskun aikana huoneistossa olleet asukkaat eivät lopettaneet lomaansa Saimaa Lifen tiloissa. He siirtyivät muihin lomahuoneistoihin.

— Kukaan muukaan asiakas ei ole lopettanut lomaansa kesken. He ovat seuranneet tiiviisti suomalaisen palokunnan toimintaa.