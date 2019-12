Saimaan kanavan rahtiliikenteessä on ollut vaisuhko vuosi — Rahtimäärät tuskin tästä enää pienenevät, luonnehtii rahtimeklari Oscar von Hertzen

Metsätaloustuotteiden kysyntä maailmalla on ollut vähän hiljaisempaa, mutta pieniä merkkejä paremmasta on. Laivarahteja on vähentänyt myös viimetalvinen kanavaremontti.