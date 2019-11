Café Lisa lopettaa toimintansa Lappeenrannan Koulukadulla – Rikkilän leipä avaa kahvilan keskustaan

Lappeenrannan kahvilatarjontaan tulee muutoksia lähiviikkoina.

Koulukadulla nelisen vuotta toiminut Café Lisa lopettaa toimintansa kuluvan viikon keskiviikkona.

Yrittäjä Svetlana Härkönen sanoo panevansa pillit pussiin, koska haluaa viettää enemmän aikaa perheensä kanssa. Neljän vuoden aikana hän kertoo pitäneensä vain kolme viikkoa lomaa.

— Haluan viettää enemmän aikaa perheeni kanssa. Olen tehnyt töitä kuusi ja puoli päivää viikossa. Päivät ovat olleet 10-tuntisia ja usein 11–12-tuntisia.

Härkönen sanoo kahvilayrittäjänä toimimisen olleen hänen unelmansa. Neljä vuotta toivat hänelle paljon uusia kokemuksia. Jatkaminen ei enää ollut järkevää.

— Olen ujo, enkä uskonut, että pystyn olemaan asiakkaiden kanssa, mutta olen oppinut tulemaan asiakkaiden kanssa hyvin toimeen.

Härkönen sanoo, että hänellä on jotain suunnitelmia tulevaisuuden suhteen, mutta hän ei halua paljastaa niitä tässä vaiheessa.

— Ensin nukun univelat pois. Voi olla, että jatkan yrittäjän jossain.

Kai Skyttä Rikkilän leivän Simo Vainikka kertoo keskustakahvilan olleen suunnitelmissa jo jonkin aikaa. Arkistokuva.

Kovin pitkään Café Lisalta jäävä tila ei pysy tyhjänä. Lappeenrantalaisen Rikkilän leivän yrittäjä Simo Vainikka kertoo avaavansa paikalle uuden kahvilan joulukuussa. Kahvilan keskiössä ovat leipomon omat tuotteet.

— Panostamme myös ulosmyyntiin. Keskustassa ei hirveästi ole tuotemyyntiä. Panostamme kakkuihin, voileipäkakkuihin ja muihin suolaisiin tuotteisiin.

Varsinaista lounaspaikkaa kahvilasta ei ole tulossa.

— Lounassalaattia ja muuta vähän ruokaisampaa, mutta mitään ruokalistaa ei ole tulossa.

Vainikka kertoo, että kahvilan avaaminen keskustaan on ollut suunnitelmissa jo jonkin aikaa. Rikkilän leivällä on kahvilat myös Lappeenrannan Tullitiellä ja Lavolassa. Keskustassa kilpailu on kovempaa.

— Tarjottu on vähän kaikkea, mutta kauppakeskuksiin en ole ollut pyrkimässä. Siellä tulee erilaisia haasteita sunnuntaiaukiolojen kanssa. Tämä on sopivan kokoinen paikka meidän konseptiimme. Kahviloita on ainakin riittävästi. Näemme, että erilaisuus olisi meidän valttimme.

Vainikka sanoo, että tavoitteena on saada kahvila avattua 9. joulukuuta.

— Tila on hyvässä kunnossa, ei tarvitse tehdä suurta remonttia. Vähän katsotaan, että siitä tulee meidän tyyppinen.