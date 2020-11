Lappeenrannan Prisman viereinen Puhakankatu avautui taas liikenteelle

Puhakankatu Lappeenrannan Prisman vieressä on avattu kokonaan liikenteelle.

Kaupunki viimeistelee vielä katutöitä, mutta kaikki Prisma-korttelin sisäänajoliittymät ovat jo käytössä.

Puhakankadulla on loka-marraskuun aikana parannettu liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta kaistajärjestelyin, reunakivilinjoja on muutettu, ritiläkaivoja on parannettu ja asvalttia uusittu, luettelee projektipäällikkö Eero Harju Lappeenrannan kaupungilta.

Jo aikaisemmin kesällä on tehty liikenneympyrä Puhakankadun ja Kannuskadun risteykseen eli entisten kirpputorien tienoille.

Linja-autoreitti siirtyy 14. joulukuuta takaisin Puhakankadulle ja linjojen 1, 3, 3K, 4, 8, 47, 620 väliaikainen reittimuutos Teollisuuskatu-Kivenkatu poistuu käytöstä.