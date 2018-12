Isot tontut kirmaavat taas, Korven Hongan jouluyllätys on jäätävä ja Savitaipaleella tunnelmoidaan villasukissa

Jaksaa jaksaa, joulunakin. Lappeenrannan Urheilumiesten juoksuporukalla on tapana heittää viimeinen yhteislenkki ennen joulua aattoaamuna.

Juoksuun startataan urheilutalolta aattoaamuna kello 9. Lenkki on toki normaalia leppoisampi, urheilutalolta hölkötellään satamaan, ja kierretään Linnoituksen niemeä jotain kautta takaisin lähtöpaikalle.

Hiki tulee pintaan silti ainakin Jarkko Uitolle, joka on tavannut vetää lenkin joulupukin tamineissa. Muut sonnustautuvat tonttulakein.

Iskä, mie olen aina luullut, että tontut ovat pieniä.

Muita lenkkeilijöitä ei aattoaamuna yleensä näy, mutta harvat ulkonaliikkujat kyllä bongaavat tonttulauman.

— Kerran yksi pikkupoika totesi että ”iskä, mie olen aina luullut, että tontut ovat pieniä”, nauraa yksi vakiojuoksija, Marjo-Riitta Toivari.

Juoksuporukka on täysin epävirallinen. Sitä yhdistää lähinnä se, että kaikki ovat joskus olleet mukana LUMin maratonkoulussa. Joukon jatkeeksi voi silti liittyä kuka tahansa.

— Juoksuun tämä yhdessäolo pohjautuu, mutta harjoituksia on niin, että 3—4 kertaa viikossa on mahdollisuus olla yhdessä, juoksijat kertovat.

Kesän treenierikoisuus on pururatatour. Siinä fillarilla paikasta toiseen siirtyen käydään juoksemassa läpi kaikki kaupungin pururadat.

Joulu lähtee lenkillä hyvin käyntiin, kertovat juoksijat. Liikunta saa endorfiinit hyrräämään ja herättää ruokahalun. Pääasia on kuitenkin joulufiilistely. Pukin lahjasäkistä löytyy jokaiselle jotain.

Lasse Soikkeli Korven Hongan jouluyllätys on yllätys vain osittain, sillä liikunta, sauna ja vihreät kuulat kuuluvat aina pakettiin. Edessä Lasse Soikkeli. Takana vasemmalta Petteri Pyyhtiä, Heikki Husu, Olli Lehtonen ja Kari Tolonen.

Liikunta, sauna, vihreät kuulat ja kylmähoito

Korven Hongan jouluyllätys on tänä vuonna jäätävä. Näin aattona sen voi jo paljastaa.

Joukko Korven Hongassa oppinsa saaneita suunnistajia aloittaa joulunsa aattona kello 8 hiihtolenkillä. Sen jälkeen on vuorossa rantasauna ja avanto.

Sama kaveriporukka on tavannut toisensa jouluna jo kahden vuosikymmenen ajan Joutsenon Korvenkylässä. Joukko on levinnyt laajalti ympäri maata, mutta kaikilla on vielä seudulle siteitä, jotka tuovat tänne jouluksi.

— Kaava tapaamisissa on aina sama: liikuntaa, sauna ja vihreitä kuulia, jotta jokainen jaksaa lähteä joulutoimiin, kuvaa Olli Lehtonen, joka Korvenkylässä yhä asuvana on ollut järjestelyvastuussa tapahtumista.

Kaveruksia on tullut paikalle vuosien mittaan perhetilanteen mukaan vaihteleva määrä, 2—10 henkeä.

Myös liikunnan laji on vaihdellut: on luisteltu, kokeiltu judoa ja soutuspinningiä, tanssijumpattu, hiihdetty ja tietysti myös suunnistettu, jos lumitilanne on sallinut, ja joskus vaikka ei olisi sallinutkaan.

Aattoaamuna vain tarkistetaan syksyn saldo. — Olli Lehtonen

Vahva yhdistävä tekijä joukolla on yhä suunnistus. Suunnistaja rehkii yksin, mutta on yhteisöllinen otus. Samalla porukalla on käyty joka vuosi Jukolan viesti ja Ruotsin Tiomila. Ne retket ovat niitä tärkeimpiä.

— Aattoaamuna vain tarkistetaan syksyn saldo, Lehtonen toteaa.

Nyt yksi honkalaisista on hurahtanut avantouintiin ja toivoi rantasaunaa. Lehtosen vanhemmat eivät vielä loppuviikosta tienneet saavansa saunavieraita, eikä tätikään tiennyt pääsevänsä avannon tekoon.

Lehtonen uskoi, että liikunnallinen jouluyllätys sopii suvullekin.

Minna Mänttäri Kai-Jussi Jankeri johti kahdeksanhenkisen Naruset-lauluyhtyeen harjoituksia aatonaattona Savitaipaleen kirkossa. Kuvassa Sami Tapanainen, Helmi Muhonen, Sara Turunen ja Tiia Tapanainen.

Musisoinnin ilo yhdistää Naruset

Rauhaa, vain rauhaa.

Ahti Sonnisen jouluhymni soi kauniisti Savitaipaleen kirkossa, kun lauluyhtye Naruset harjoittelee aattoiltapäivän esiintymistä varten.

Naruset syntyi, kun Savitaipaleella vuonna 2009 perustettiin nuorten aikuisten raamis, eli raamattupiiri. Osa jäsenistä oli kanttori Kai-Jussi Jankerin lauluoppilaita, joten tämä kysyi nuoria laulamaan yhdessä.

U kuvaa taivaan isän syliä. Set niin kuin setti lisättiin, kun piti saada mukaan jotain musiikillista. — Tiia Tapanainen

Syntyi Naru.

— U kuvaa taivaan isän syliä. Set niin kuin setti lisättiin, kun piti saada mukaan jotain musiikillista, kertoo alusta asti yhtyeessä laulanut Tiia Tapanainen.

Vuosien mittaan yhtyeen jäsenet levisivät opiskelemaan ja töihin ympäri Suomea ja ulkomaitakin. Perheitä on perustettu ja lapsia saatu. Savitaipaleella asuu tällä hetkellä vain kolme yhtyeen jäsentä.

Kaikki soittavat myös jotain instrumenttia ja harjoittelevat tahoillaan.

— Lähinnä vain esiintymisiä varten saamme porukan yhteen ja pidämme samalla aina parit pidemmät harjoitukset.

Joulu kuitenkin kokoaa laulajat kotikonnuille, joten aaton esiintymisestä Savitaipaleen kirkossa on tullut jo perinne. Yhteinen sävel löytyy helposti pitkänkin tauon jälkeen, yhtyeen jäsenet sanovat.

— Meitä yhdistää tausta raamiksessa, yhteinen usko ja laulamisen ja musisoinnin ilo, Tapanainen kuvaa.

Yhtye laulaa neliäänisesti ja on tyytyväinen siihen, miten äänet soivat yhteen. Valittamista ei ole Kai-Jussi Jankerillakaan. Kiistaa aatonaaton harjoituksissa tuli vain siitä, missä esiinnytään.

Tavoite oli, että laulajien villasukat näkyvät myös kuulijoille ja tuovat jouluun kotoisaa tunnelmaa.